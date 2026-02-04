Энергосбытовая компания Москвы увеличила эффективность претензионной работы благодаря искусственному интеллекту

Энергосбытовая компания Москвы увеличила возврат дебиторской задолженности после автоматизации обработки судебных документов. Проект реализован интегратором «ЕСМ-Консалтинг» на основе IDP-платформы ContentCapture от разработчика ИИ-решений Content AI, интегрированной с большой языковой моделью YandexGPT. Результатом внедрения стало ускорение обработки судебных документов в три раза. Этот уровень производительности был недостижим при ручном режиме работы. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Большое количество судебной документации, связанной с долгами физических и юридических лиц, привычно для ресурсоснабжающих организаций. Ежедневно энергосбытовая компания Москвы получает до 2000 судебных актов. Решения судов и постановления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не имеют единой структуры, которая позволила бы использовать для обработки классические средства распознавания. Специалистам компании приходилось самостоятельно оцифровывать документы, вручную перенося данные во внутренние ИТ-системы. Такая обработка значительно увеличивала общее время работы с задолженностями.

В предложенном решении компании «ЕСМ-Консалтинг» IDP-платформа ContentCapture автоматически распознает и классифицирует судебные решения, определения суда, постановления ФССП, а большая языковая модель YandexGPT обрабатывает объемные и сложные юридические тексты, извлекая только те сведения, которые необходимы для дальнейшей работы специалистов претензионного отдела. Данные передаются в учетные системы компании в режиме реального времени. Теперь обработка одного документа занимает несколько секунд.

Аналогичные проекты автоматизации могут быть реализованы как на облачных, так и на локальных моделях.

«Проект внедрения искусственного интеллекта в претензионную работу стал ярким примером успешного сочетания новейших технологий и реальных потребностей бизнеса. Мы гордимся результатами проекта и планируем предлагать наше решение в других регионах страны», — сказал генеральный директор «ЕСМ-Консалтинг» Алексей Артемьев.

«Интеграция зрелых платформ для обработки документов с генеративным ИИ создает качественно новый уровень автоматизации. Мы фиксируем значительное сокращение времени на типовые операции: задачи, которые занимали часы, теперь решаются за минуты. Это позволяет нашим заказчикам практически мгновенно получать измеримый операционный и финансовый эффект», – сказала генеральный директор Content AI Светлана Дергачева.

Для «ЕСМ-Консалтинг» и Content AI это уже не первый проект по автоматизации обработки юридических документов для энергосбытовых компаний. Москва стала вторым регионом после Урала, где была внедрена подобная система. Причем масштаб задачи вырос вчетверо – до 2000 документов ежедневно против 500 в первом проекте. Спустя полгода после внедрения компания-заказчик отмечает стабильную работу решения и качественное изменение бизнес-процесса: автоматизация высвободила ресурсы и создала новые возможности для роста.