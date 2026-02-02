Ямальские компании кратно нарастили инвестиции в видеоаналитику с ИИ

МТС проанализировала ключевые тренды и востребованность популярных российских ИТ-решений среди компаний Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2025 г. лидером по динамике и объему инвестиций стала видеаналитика с ростом в 2,7 раз по сравнению с 2024 г. Также в число популярных сервисов в регионе вошел интернет вещей с приростом 17% и облачные решения – около 10%.Об этом CNews сообщили представители МТС.

По приросту инвестиций в интеллектуальное видеонаблюдение Ямало-Ненецкий автономный занял первое место среди всех уральских и сибирских регионов. Чаще всего решение внедрялось в сфере транспорта и логистики. На втором месте – сфера ТЭК, включая нефтесервисные компании, работающие на месторождениях. Замыкает тройку топ-сфер ритейл, который инвестирует средства в видеонаблюдение для контроля работы персонала, анализа поведения покупателей и предотвращения краж.

Технологическим трендом в видеонаблюдении среди ямальских компаний является спрос на камеры с искусственным интеллектом и машинным зрением, а наиболее востребованным сервисом в регионе – система мониторинга пассажиропотока, которая позволяет отслеживать скорость движения и местоположение общественного транспорта, поведение водителя, пассажиров, а также выявлять безбилетников.

«Современные цифровые технологии помогают успешно решать самые актуальные проблемы жителей и гостей Ямала. Например, благодаря встроенной видеоаналитике и алгоритмам искусственного интеллекта, удалось проанализировать загруженность более 200 городских автобусов в Ноябрьске, Новом Уренгое, Губкинском и Лабытнанги, тем самым перераспределить нагрузку на транспорт, минимизировать скопления людей на остановках и повысить рентабельность работы автопарков. Цифровые решения могут быть эффективны не только для транспорта, ТЭК и логистики, но и для управляющих компаний, строительства, медицинских, образовательных и спортивных учреждений. Такие инновации повышают безопасность во всех сферах экономики округа, улучшают качество жизни северян и создают прочный цифровой фундамент развития региона», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.