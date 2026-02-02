Релиз «Яга Задачи 1.21.0» — обновление ключевых рабочих сценариев

ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила о новом релизе системы для управления командами, проектами и задачами «Яга Задачи» — обновление 1.21.0, которое делает работу более управляемой, прозрачной и удобной для команд разного масштаба. В этом релизе команда разработки сосредоточилась на ключевых рабочих сценариях: согласовании задач, гибкости настройки типов, безопасном перемещении задач между пространствами, а также на улучшении навигации и контроле сроков.

Теперь в настройках бизнес-процессов можно создавать, редактировать и удалять правила согласования, выбирая согласующих и режим — требуется одобрение всех участников или достаточно одного. В карточке задачи появился отдельный блок согласования, который отображает текущий статус процесса и позволяет управлять им напрямую. Пользователи могут запускать согласование, а согласующие — одобрять или отклонять задачи с комментариями. Это снижает количество внешних коммуникаций и делает принятие решений понятным и отслеживаемым.

Обновление расширяет возможности редактирования типов задач даже при наличии уже созданных экземпляров. Теперь можно добавлять и удалять атрибут «Оценка» с автоматическим пересчетом общей оценки и прогресса спринта — система заранее уведомляет пользователя о таких изменениях. Также стало возможным удалять атрибуты «Спринт» и «Версия» из типа задачи, даже если существуют связанные задачи: изменения корректно применяются ко всем экземплярам, спринтам и версиям релизов. При любых изменениях, затрагивающих существующие данные, пользователь получает предупреждение, что делает настройку процессов более безопасной и управляемой.

Улучшена работа с таблицами в карточке задачи. Теперь при добавлении строк и колонок сохраняется структура таблицы, включая форматирование и ширину ячеек. Курсор автоматически устанавливается в первую ячейку при вставке таблицы, а панель инструментов можно скрыть, если активная ячейка находится вне редактора. Это упрощает работу с большими описаниями и структурированной информацией внутри задач.

В «Яга Задачи» появился импорт задач из файлов форматов CSV и XLSX. Функция доступна для экземпляра вида «Список» и позволяет создавать задачи из внешних источников. Для контроля доступа добавлено отдельное полномочие «Массовое изменение». Импорт особенно полезен при миграции в систему или при работе с большими объемами задач.

Процесс перемещения задач стал более предсказуемым. Во время переноса все атрибуты новой задачи временно недоступны для редактирования, а пользователь видит модальное окно с индикатором прогресса. Случайное закрытие окна больше не прерывает операцию — система запрашивает подтверждение отмены. При перемещении задач теперь можно переносить запланированные трудозатраты, включая данные по дочерним задачам, как внутри одного проектного пространства, так и между пространствами. В истории изменений сохраняется единая комплексная запись обо всех изменениях — от пространства и типа задачи до статуса, приоритета и даты создания.

В виджете «Мои пространства» теперь по умолчанию отображаются только те проектные пространства, где пользователь является непосредственным участником. Пространства, доступные через псевдогруппу «Все пользователи», вынесены в отдельную категорию. Появилась возможность закреплять боковую панель навигации в раскрытом или свернутом виде. Также переработан раздел «О системе» — инструкции стали структурированнее и удобнее для поиска ответов.

Диаграмма Ганта получила отображение прогресса исполнения задач. Графические элементы динамически обновляются с учетом плановых и фактических дат относительно текущего времени. Плановые даты начала и завершения можно редактировать прямо на диаграмме, растягивая ленту задачи, а плановые и фактические — через модальное окно. Это дает более наглядный контроль сроков и помогает быстрее реагировать на изменения.