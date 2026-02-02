«МегаФон» усилил мобильный интернет в природных локациях Чечни

В преддверии начала охотничьего и рыболовного сезона «МегаФон» расширил покрытие и увеличил скорость мобильного интернета в местах, известных среди любителей отдыха на природе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-инфраструктуру модернизировали в охотничьих угодьях Гудермесского, Надтеречного и Шелковского районов, где в основном охотятся на туров, козлов, кабанов, а также на пушных хищников. Скорость интернета в среднем на 10% выросла и на популярных рыболовных базах, таких как озеро Безеной-Ам, Капустино, Генеральское, Яски-Ам, в которых обитает более 30 различных видов рыб.

Расширение покрытия позволило обеспечить стабильный доступ к скоростному мобильному интернету даже в отдаленных локациях. Любители промыслов могут комфортно пользоваться навигационными сервисами, оперативно связываться с близкими, делиться снимками трофеев в социальных сетях, а также иметь доступ к актуальной информации в режиме онлайн.

«Для многих местных жителей и гостей региона охота и рыбалка — это не просто хобби, а часть жизни. За год общий объем онлайн-данных в этих локациях вырос на 19%. Со своей стороны мы системно развиваем телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя ее под растущие потребности абонентов независимо от размера населенных пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Также за прошедший год жители Чечни снова подтвердили статус одних из самых интернет-активных пользователей в СКФО. Объем трафика абонентов оператора в 2025 г. вырос на 14%, относительно 2024 г. Отдельный пользователь тратит в среднем по 27 ГБ данных в месяц.