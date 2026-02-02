Корпорация ITG продемонстрировала структуру спроса на российские серверы и СХД в дружественных странах

Корпорация ITG подвела итоги работы на рынках дружественных стран и показала, кто именно и зачем интересуется российскими серверами и системами хранения данных. В основу анализа легли данные ITPOD, направления серверной инфраструктуры корпорации, и результаты выставки Gitex 2025, где оценивался интерес к решениям вендора. Цифры показывают распределение спроса на решения компании между дистрибьюторами, системными интеграторами, технологическими партнерами и конечными заказчиками. Об этом CNews сообщили представители ITG.

Наибольшую долю запросов сформировали дистрибуторы. Интерес к серверам и СХД ITPOD проявили около трети компаний, с которыми вендор работал на дружественных рынках. В первую очередь это партнеры из ОАЭ, Ирана и Китая, однако запросы также поступали из Индии, Египта, Пакистана, Омана, Узбекистана и ряда стран Африки, включая Сенегал, Эфиопию и Маврикий. Это указывает на формирование устойчивого канала поставок и перепродажи российских инфраструктурных решений за пределами внутреннего рынка.

Системные интеграторы составили вторую по значимости группу. Их доля приблизилась к 23% от общего числа заинтересованных компаний. Наиболее активно себя проявили игроки из ОАЭ и Индии, при этом интерес также зафиксирован со стороны интеграторов из Саудовской Аравии, Египта, Алжира, Ирана, Нигерии и Анголы. Именно эта категория партнеров рассматривает российские серверы и СХД как основу для комплексных инфраструктурных проектов в государственном и корпоративном секторах.

На стороне конечных заказчиков спрос распределился по ключевым секторам экономики. Медицинские организации в Омане, Саудовской Аравии и ОАЭ рассматривают GPU серверы от ITPOD как основу для цифровизации и аналитики. Финансовые структуры в Индии, ОАЭ и Египте изучают возможности внедрения отечественных СХД для работы с большими массивами данных. Образовательные проекты в ОАЭ и ИТ-компании в Омане также входят в число заинтересованных заказчиков. В основном они формируют спрос на экономически эффективные, универсальные, односокетные AMD-серверы.

«Для корпорации ITG экспорт — это способ расти быстрее рынка и не замыкаться в одной юрисдикции. Когда компания работает сразу с несколькими странами, она вынуждена делать продукты более зрелыми, гибкими и технологичными. Именно поэтому мы последовательно развиваем международное направление и инвестируем в решения, которые могут конкурировать на глобальном уровне», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

Отдельный интерес к решениям ITPOD продемонстрировали технологические партнеры из Китая и Южной Африки, ориентированные на совместную разработку и адаптацию продуктов под локальные требования.

«Мотивация зарубежных партнеров носит во многом прагматичный характер. Большинство компаний из стран Ближнего Востока, Африки и Азии целенаправленно ищут альтернативы западному оборудованию, которое стало менее доступным или экономически невыгодным. При этом мы видим высокий интерес со стороны клиентов к серверам под задачи искусственного интеллекта и GPU-вычислений. Для многих рынков это уже не эксперимент, а базовая инфраструктура для развития финансовых сервисов, медицины, образования и ИТ», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD, корпорация ITG.