K-Team HRM от «Корус Консалтинг» расширила экосистему HR-Tech решений для управления персоналом интегратора ARTW

ГК «Корус Консалтинг» и ИТ-компания ARTW объявляют о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества HRM-платформа K-Team пополнит продуктовую линейку ARTW – клиенты компании смогут получить гибкое решение для цифровизации управления персоналом, а также повысить эффективность действующих сервисов для подбора персонала, аналитики и внутренних коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители «Корус Консалтинг».

K-Team HRM построена по принципу конструктора – платформа, реализованная на базе «Битрикс24», включает в себя более 50 модулей, которые автоматизируют большинство HR-процессов любой компании, а именно: онбординг с цифровыми чат-ботами и трекингом прогресса, систему наставничества, управление обучением, обмен опытом и знаниями, оценку компетенций, постановку целей и отслеживание эффективности, инструменты для формирования корпоративной культуры и внутренних коммуникаций. Гибкость платформы позволяет адаптировать ее как для стандартных процедур, так и для уникальных корпоративных программ развития.

«Сегодня HR-директор – это архитектор рабочей среды. Его задача – создать экосистему, где технологии работают на мотивацию, развитие и удержание талантов. Мы видим высокий спрос на интегрированные решения, которые объединяют подбор, онбординг и развитие в единый цикл. K-Team дает нашим клиентам эту целостность и операционную эффективность, освобождая HR от рутины для стратегических задач», – сказал Антон Рачко, руководитель отдела корпоративных внедрений ARTW.

«K-Team – идеальное решение, для компаний, где HR – не вспомогательная функция, а драйвер роста бизнеса. Они уже автоматизировали базовые процессы и теперь фокусируются на управлении эффективностью и опытом сотрудника. И здесь важны готовые методологии и digital-инструменты для развития сплоченной и высокопроизводительной команды. Вместе с ARTW мы сможем предложить рынку комплексную модель платформы, которая закроет эти потребности», – сказал Антон Бобров, директор по развитию K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг».