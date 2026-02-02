CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

K-Team HRM от «Корус Консалтинг» расширила экосистему HR-Tech решений для управления персоналом интегратора ARTW

ГК «Корус Консалтинг» и ИТ-компания ARTW объявляют о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества HRM-платформа K-Team пополнит продуктовую линейку ARTW – клиенты компании смогут получить гибкое решение для цифровизации управления персоналом, а также повысить эффективность действующих сервисов для подбора персонала, аналитики и внутренних коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители «Корус Консалтинг».

K-Team HRM построена по принципу конструктора – платформа, реализованная на базе «Битрикс24», включает в себя более 50 модулей, которые автоматизируют большинство HR-процессов любой компании, а именно: онбординг с цифровыми чат-ботами и трекингом прогресса, систему наставничества, управление обучением, обмен опытом и знаниями, оценку компетенций, постановку целей и отслеживание эффективности, инструменты для формирования корпоративной культуры и внутренних коммуникаций. Гибкость платформы позволяет адаптировать ее как для стандартных процедур, так и для уникальных корпоративных программ развития.

«Сегодня HR-директор – это архитектор рабочей среды. Его задача – создать экосистему, где технологии работают на мотивацию, развитие и удержание талантов. Мы видим высокий спрос на интегрированные решения, которые объединяют подбор, онбординг и развитие в единый цикл. K-Team дает нашим клиентам эту целостность и операционную эффективность, освобождая HR от рутины для стратегических задач», – сказал Антон Рачко, руководитель отдела корпоративных внедрений ARTW.

«K-Team – идеальное решение, для компаний, где HR – не вспомогательная функция, а драйвер роста бизнеса. Они уже автоматизировали базовые процессы и теперь фокусируются на управлении эффективностью и опытом сотрудника. И здесь важны готовые методологии и digital-инструменты для развития сплоченной и высокопроизводительной команды. Вместе с ARTW мы сможем предложить рынку комплексную модель платформы, которая закроет эти потребности», – сказал Антон Бобров, директор по развитию K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Пентагон может расторгнуть контракт со знаменитым разработчиком. Программисты бунтуют, потому что военные могут использовать ИИ для слежки и ракетных ударов

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

Сотрудники Meta* читают переписки в WhatsApp** и сливают их всем желающим. В США начато расследование

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще