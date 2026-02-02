Девелопер Legenda создал финансово-экономическую модель на платформе Optimacros

Компания Legenda завершила первый этап проекта по внедрению платформы Optimacros в рамках построения единой цифровой среды. Работы выполнены специалистами компании «АТОМС Консалтинг». Об этом CNews сообщили представители «АТОМС Консалтинг».

Для решения задач компании по цифровизации деятельности была выбрана платформа Optimacros. Подрядчиком стала команда «АТОМС Консалтинг», имеющая успешный опыт внедрения этого продукта в компаниях разных отраслей и различного масштаба. Цель — создать финансово-экономическую модель, связывающую планы всех подразделений в единой, удобной и надёжной системе.

Ключевой элемент модели – отдельный инвестиционно-строительный проект. В Optimacros заложен полный цикл его расчета — от стадии инвестирования и технико-экономических параметров до расчета итогов. Система учитывает такие показатели, как общая и полезная площадь, параметры застройки, сметная стоимость, план продаж, накладные и коммерческие расходы, а также сумму заемного финансирования. Они являются основой для автоматического расчёта комплексной модели, включая процентную нагрузку по кредитам. Фактические результаты поступают из системы «1С», благодаря настроенной интеграции.

К работе в системе постепенно подключаются различные подразделения. Коммерческий департамент предоставляет информацию по плану продаж – формирует и актуализирует плановые значения. Планово-экономический отдел вносит сведения по строительно-монтажным и проектно-изыскательским работам. Отдел, отвечающий за привлеченное финансирование, загружает параметры кредитных договоров — ставки, лимиты, сроки, что позволяет системе автоматически рассчитывать проценты по каждому проекту.

На базе собранных данных формируются бюджеты отдельных проектов и сводные по компании: бюджет движения денежных средств, доходов и расходов, накладных и коммерческих затрат. При этом Optimacros позволяет анализировать как в разрезе проектов, так и по портфелю в целом.

Были выполнены доработки к платформе. В частности, разработан workflow для управления сценариями продаж в приложении Application Manager. По словам Максима Юрыгина, партнера «АТОМС Консалтинг» и руководителя проекта, «решение позволяет в отдельном интерфейсе управлять согласованиями и отклонениями различных вариантов продаж для объектов строительства на разных стадиях. Это дает возможность гибко актуализировать данные, например, пересчитывать количество квартир, менять стадию проекта и формировать план продаж в соответствии с новыми условиями».

Одним из ключевых результатов стало существенное ускорение консолидации информации: по оценке представителей заказчика, по сравнению с Excel скорость работы увеличилась как минимум вдвое. При этом повысилась точность расчетов и упростилось обновление данных: изменение параметров по одному показателю автоматически отражается во всей сводной модели без риска ошибок, характерных для сложных Excel-файлов.

Среди дополнительных инструментов, не предусмотренных изначально в техническом задании, но реализованных в рамках выполненных работ Евгений Половников, руководитель отдела финансового моделирования Legenda, выделил «калькулятор рассрочек, который позволяет автоматически рассчитывать график поступления денежных средств на счета эскроу на основании параметров договоров и типов рассрочек, а также интерактивные «мониторы проектов» — дашборды, отражающие ключевые показатели: доходы, расходы, сроки, отклонения от бюджета, уровень готовности и остатки финансирования. Эти панели дают наглядную, концентрированную информацию для оперативного управления».

Ольга Щеголева, директор по финансам и отчетности Legenda, считает, что «внедрение Optimacros стало важным шагом к построению единой цифровой среды, консолидирующей финансовые и экономические данные в прозрачную и гибкую систему. В дальнейшем планируется расширить функциональность системы за счет внедрения моделей для внешней отчетности, в том числе для банков».