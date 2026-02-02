Биопечать и протезирование: как в столице развиваются аддитивные технологии в медицине

Использование трехмерного моделирования позволяет оптимизировать производственные процессы и сократить издержки на прототипирование продукции. Сегодня 3D-печать применяется в целом ряде отраслей: от авиа- и электромобилестроения до ювелирного дела и медицины. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об успехах столичных компаний в области аддитивных технологий для промышленности.

«Москва — один из пионеров в области 3D-печати не только в России, но и во всем мире. Столичные производители выпускают специальные принтеры и расходники. Компании активно внедряют новейшие технологии в процессы изготовления как автозапчастей или материалов для строительства, так и изделий для медицины. В свою очередь, город по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина оказывает системное содействие высокотехнологичным предприятиям: им доступно свыше 20 мер поддержки», — отметил Максим Ликсутов.

Так, на базе особой экономической зоны «Технополис Москва» работают центры коллективного пользования, где предприятия могут получить полный спектр услуг. В частности, в ЦКП есть 3D-оборудование, особо актуальное для мелкосерийного производства.

«Применение аддитивных технологий в медицине кардинально меняет сферу здравоохранения. В этом направлении заняты и крупнейшие вузы страны, и разработчики биотехнологий, производители имплантов и функциональных протезов. Современная трехмерная печать помогает быстро и точно изготовить изделие и избежать его отторжения организмом, учитывая особенности пациента», — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Так, университет МИСИС укрепляет статус ключевого центра по подготовке кадров и разработке технологий для биопечати в России. На его базе работает институт биомедицинской инженерии, стратегическим партнером которого является лидер в этой области — компания 3D Bioprinting Solutions. Они создали первый российский коммерческий биопринтер Fabion в 2014 г., а в 2015 г. напечатали щитовидную железу мыши. Синтез материаловедческих, биологических и инженерных компетенций позволяет решать фундаментальные задачи по восстановлению тканей и органов, создавая альтернативы для преодоления дефицита донорских материалов.

Совместные проекты уже демонстрируют прорывные результаты. История сотрудничества насчитывает разработку первого in situ биопринтера — роботизированного комплекса для регенерации тканей прямо в раневом ложе пациента, с помощью которого в декабре 2023 г. была проведена первая в мире операция по биопечати на человеке.

Благодаря синергии университета и индустриального партнера технологии активно внедряются в практическое здравоохранение. Например, на биопринтерах производятся коллагеновые мембраны для восстановления барабанной перепонки — с января 2025 г. успешно проведено более 40 таких операций.

Аддитивные технологии также активно развивает российский медицинский вуз – Первый МГМУ имени И. М. Сеченова. Лаборатории университета оснащены парком современного оборудования, которое покрывает полный цикл создания медицинских изделий: от прототипов до биосовместимых имплантов.

На базе данных КТ/МРТ создается индивидуальная 3D-модель планируемого к замещению участка черепа, грудины, позвонка или сустава. Имплантат идеально повторяет размеры и контуры, что сокращает время операции и улучшает эстетический результат. Технология печати позволяет создавать импланты с заданной архитектурой пор, что способствует остеоинтеграции — прорастанию собственной костной ткани. Кроме того, отсутствует риск отторжения и аллергии, в отличие от некоторых металлических имплантов.

Резидент технопарк «Калибр» ИТК «Эндопринт» — одно из первых предприятий, которое изготавливает индивидуальные имплантаты, применяемые при лечении пациентов в сложнейших случаях, в частности, для ветеранов СВО. Разработка осуществляется биоинженерами компании совместно с лечащими врачами. Для производства используется высокоточный 3D-принтер, работающий с титановым порошком, предназначенным специально для медицины. Ежегодно помощь получают порядка 900 человек.

3D-печать использует и крупнейший российский разработчик «Моторика», резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» и технопарка «Сколково». Аддитивные технологии позволяют изготавливать сложные и анатомически точные геометрические формы. Компания использует их для создания функциональных протезов пальцев, кисти, предплечья и локтя. В основе лежит принцип селективного лазерного спекания. Материалом выступает белый полиамид — легкий и прочный пластик, который хорошо поддается покраске. Особенно такой способ актуален для массового производства детских изделий, которые необходимо менять раз в год. На площадке ОЭЗ максимальный выпуск может достигать до 10 тыс. единиц в год.