«1С-Рарус» автоматизировал производство строительного холдинга «Брусника»

«1С-Рарус Екатеринбург» (ранее «ЕРП Центр») автоматизировал планирование, обеспечение, диспетчирование производственных процессов и управленческого учета промышленных предприятий ГК «Брусника». С помощью отраслевой системы разработки «1С-Рарус» - «1C:ERP Управление строительной организацией» – удалось сократить ручной труд, повысить точность планирования, а также вдвое ускорить документооборот и формирование отчетности. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Группа компаний «Брусника» – один из девелоперов России. С 2023 г. началась самостоятельная автоматизация предприятий группы компаний на базе «1C:ERP Управление строительной организацией» при поддержке независимого консультанта.

Когда базовая автоматизация была выполнена, остались нерешенными вопросы, связанные с корректным ведением нормативно-справочной информации: много ручной работы по исправлению данных, интеграция с конструкторскими системами не давала точных ресурсных спецификаций. Заказы на закупку материалов формировались вручную из разных источников, а интеграции между оперативным и финансовым учетом не было — данные для отчетности по МСФО вводились вручную, что замедляло подготовку отчетности.

Для дальнейшего развития проекта автоматизации потребовалась более глубокая экспертиза и значительные дополнительные ресурсы, поэтому в качестве партнера был выбран «ЕРП Центр» (сейчас офис «1С-Рарус» в Екатеринбурге), профессионально занимающийся автоматизацией процессов холдинговых структур.

Первым этапом итерационно настроены и запущены функциональные блоки: снабжение и взаиморасчеты с поставщиками, складской и производственный учет, отгрузка и расчеты с покупателями, бухгалтерский и налоговый учет с единым планом счетов, учет затрат и расчет себестоимости, а также интеграция с «1С:Зарплата и управление персоналом» .

Следующим этапом внедрены блоки для планирования производства, учета производственных операций, управления закупочной деятельностью, формирования потребности в материалах и плана закупок, движения материалов на складе и в производстве, настроена интеграция с финансовой системой для подготовки отчетности по МСФО.

Общие результаты проекта: снижена доля ручного труда на 10% за счет более полного покрытия автоматизацией бизнес-процессов; повышена точность планирования благодаря внедрению уровня оперативного планирования; вдвое ускорен документооборот и ускорено формирование отчетности на 30-50%; организована сквозная интеграция данных между информационными системами.

Светлана Иванова, директор по экономике и финансам ООО «Брусника. Индустриализация»: «Проект автоматизации на базе "1С:ERP УСО" стал важным этапом цифровой трансформации нашей компании. Несмотря на сложности адаптации системы и обучения сотрудников, инвестиции полностью оправданы. Внедрение системы создало единую цифровую среду для планирования производства и закупок. Теперь мы отслеживаем полный цикл по каждому объекту и оперативно корректируем процессы. С технической стороны внедрение потребовало гибкой и не всегда простой настройки системы под наши процессы. Но результат того стоил: сейчас мы получаем более точные данные в нужных разрезах. Непростой задачей оказалась настройка интеграции с уже используемыми в группе компаний системами. Финансовый анализ стал проще, а отчетность — информативнее. Особенно ценна автоматизация учета затрат по объектам — это сократило ручную работу и снизило ошибки. В итоге достигнуты ключевые результаты: устранены "разрывы" в учете, повышена прозрачность данных, автоматизирован контроль затрат по объектам. Это уже приносит реальную экономию времени и ресурсов».