Скорость интернета в селах Орловской области выросла на 15%

«МегаФон» модернизировал базовые станции в семи небольших населенных пунктах Орловской области. Апгрейд помог разогнать скорость передачи данных до 80 Мбит/с. Благодаря этому жители сел могут комфортно обучаться онлайн, работать дистанционно и оперативно связываться с близкими. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты «МегаФона» активировали дополнительный слой LTE в высоком частотном диапазоне. Это позволило повысить стабильность голосовой связи и нарастить скорость мобильного интернета более чем для 9 тыс. жителей Орловской области, которые приезжают отдыхать или проживают постоянно в селах и поселках городского типа.

Изменения уже ощутили жители семи локаций: села Коротыш Ливенского района, поселка Ржавец Залегощенского района, села Крупышин Дмитровского района, поселков Юры Краснозоренского района и Рогатый Малоархангельского района. Улучшенное качество связи заметили и в поселках Кромы Кромского района и Жудерский Хотынецкого района.

«Для жителей сельских поселений важно оставаться на связи — иметь доступ к необходимым цифровым услугам и возможность позвонить в экстренные службы. Модернизация сети, которую мы проводим регулярно, помогает обеспечить стабильный сигнал и комфортную скорость интернет-доступа. Так, благодаря апгрейду базовых станций скорость мобильного интернета в нескольких селах региона выросла на 10-15%», — отметил директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

В целом за 2025 г. специалисты оператора построили и модернизировали около 120 телеком-объектов в регионе.