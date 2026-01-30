CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Скорость интернета в селах Орловской области выросла на 15%

«МегаФон» модернизировал базовые станции в семи небольших населенных пунктах Орловской области. Апгрейд помог разогнать скорость передачи данных до 80 Мбит/с. Благодаря этому жители сел могут комфортно обучаться онлайн, работать дистанционно и оперативно связываться с близкими. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты «МегаФона» активировали дополнительный слой LTE в высоком частотном диапазоне. Это позволило повысить стабильность голосовой связи и нарастить скорость мобильного интернета более чем для 9 тыс. жителей Орловской области, которые приезжают отдыхать или проживают постоянно в селах и поселках городского типа.

Изменения уже ощутили жители семи локаций: села Коротыш Ливенского района, поселка Ржавец Залегощенского района, села Крупышин Дмитровского района, поселков Юры Краснозоренского района и Рогатый Малоархангельского района. Улучшенное качество связи заметили и в поселках Кромы Кромского района и Жудерский Хотынецкого района.

«Для жителей сельских поселений важно оставаться на связи — иметь доступ к необходимым цифровым услугам и возможность позвонить в экстренные службы. Модернизация сети, которую мы проводим регулярно, помогает обеспечить стабильный сигнал и комфортную скорость интернет-доступа. Так, благодаря апгрейду базовых станций скорость мобильного интернета в нескольких селах региона выросла на 10-15%», — отметил директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

В целом за 2025 г. специалисты оператора построили и модернизировали около 120 телеком-объектов в регионе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Россиев, «Кью-центр»: Цифровой суверенитет — это не замена софта, а управляемость и безопасность в любых условиях

«Аквариус» вносит в реестр отечественного ПО свою мобильную ОС. И это не Android

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Впервые с 2022 года под кибератаки попало меньше половины россиян

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Власти признали неэффективность маркировки звонков в борьбе с мошенниками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще