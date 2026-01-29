WaiWai и «Самолет» внедрили AI через хакатон: 14 проектов от менеджеров без IT-опыта

Главный барьер для AI в корпорациях — внедрение в вакууме. $30–40 млрд вложений — и 95% AI-проектов без измеримого ROI. Отчёт MIT Media Lab «State of AI in Business 2025» объясняет парадокс: компании проваливаются из-за размытых целей, оторванности от реальных процессов.

Выход — дать создавать AI-инструменты вместе с теми, кто знает эти задачи изнутри. WaiWai и группы «Самолет» внедрили AI с профильными сотрудниками. Результат: 14 работающих решений за два дня, три уже в продакшене.

Практика вместо презентаций

Показать возможности на практике, вовлечь в создание инструментов через соревнование и поощрить лучших призами — на языке айтишников это называется хакатон. Похожим способом внедряют технологии в Pinterest — там сотрудники сами создают нужные им AI-инструменты.

WaiWai и группа «Самолет» провели хакатон по автоматизации процессов с AI для топ- и мидл-менеджеров. Перед ним — 4 лекции, чтобы заложить техническую базу и наладить контакт.

Участвовали 70 человек в 15 командах. Только 20 из них — из IT-департамента. Остальные 50 — HR, продажи, маркетинг, юристы, аналитики.

Мик Вайсман, CEO WaiWai: «Хакатон — проверенный способ быстро обкатать идеи. Эксперты становятся создателями: делают решения сами, без очереди к IT. Скептики — практиками: сомнения уходят, когда собираешь работающий инструмент своими руками. Вместо месяцев на ТЗ — эксперименты и мгновенная обратная связь. WaiWai тоже родился на хакатоне — ETH Global в Сан-Франциско».

Что получилось

За два дня менеджеры без опыта в разработке создали:

AI-система для проверки строительной документации . Вместо нескольких часов на 100+ документов — минуты.

. Вместо нескольких часов на 100+ документов — минуты. Приложение с AI-чатом для жителей ЖК . До 70% обращений закрываются без оператора: оплата счетов, передача показаний, подача заявок.

. До 70% обращений закрываются без оператора: оплата счетов, передача показаний, подача заявок. AI-ассистент для GR-подразделения (победитель хакатона). RAG-платформа, подключенная к 21 базе данных и API. GR-специалисты мгновенно находят контакты и анализируют законопроекты.

Главный инсайт: отсутствие навыков разработки оказалось плюсом. Профильные специалисты знают узкие места изнутри и не скованы представлениями о том, что «технически сложно».

Олег Тихонов, руководитель блока технологического развития и ИИ: «Если хотите настоящий прорыв — AI должны использовать все, не только IT».

Почему хакатон сработал

Исследование MIT выявило парадокс: инструмент за $20 в месяц часто работает лучше корпоративных систем за $50 000. Причина в том, что купленные решения выдают жёсткие шаблоны с ограниченными возможностями настройки, тогда как с ChatGPT пользователь может направлять диалог и итерировать до нужного результата.

Хакатон решает эту проблему: сотрудники сами создают инструменты под свои задачи. Без месяцев на ТЗ — быстрые эксперименты и немедленная обратная связь.

Также хакатон даёт корпорации то, чего ей остро не хватает: скорость. Сотрудники проверяют гипотезы, не дожидаясь согласований. Топ-менеджмент получает наглядное доказательство: результаты можно получить за дни, а не за кварталы.

Олег Тихонов, руководитель блока технологического развития и ИИ: «Для IT-департамента хакатон — сигнал. Эра очередей к разработчикам заканчивается. Теперь во главе тот, кто умеет ставить задачи AI, а не тот, кто умеет писать код».