Производитель полимерной тары «Ай-Пласт» перешел на «1С:ТОиР Корп» от «Деснола»

«Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы «1С:ТОиР», завершил проект организационной и цифровой трансформации службы ТОиР для компании «Ай-Пласт» — производителя полимерной тары. В результате внедрения создана единая база данных на более чем 5 тыс. единиц оборудования, обеспечена 100% регистрация дефектов на пилотной площадке и запущены регламентированные сквозные процессы ТОиР, которые будут масштабироваться на все предприятия компании. Об этом CNews сообщили представители «Деснола».

Проект был инициирован руководством компании с целью проведения серьезной методологической перестройки службы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования. Для реализации стратегии по переходу к комплексному управлению жизненным циклом активов, внедрению предиктивной аналитики и глубокой цифровизации всех процессов ТОиР было принято решение о внедрении специализированного решения «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования Корп» на базе «1С:Предприятие» (ранее компания использовала продукт «Галактика EAM»). Интегратором выступила компания «Деснол» как разработчик совместного с фирмой «1С» продукта. Выбор партнера обусловлен комплексной методологической экспертизой разработчика в области трансформации процессов ТОиР и готовностью выступить в роли партнера-методолога.

«Мы выбирали не просто поставщика EAM-системы, а партнера, который поможет нам перестроить работу с нуля. Задача стояла в переходе к управляемому, плановому обслуживанию. Экспертиза команды Деснола в проектировании процессов и готовность вести диалог о реальных организационных изменениях стали для нас решающим аргументом», — отметил Андрей Мастин, руководитель проектов Дирекции по эффективности и улучшениям «Ай-Пласт».

Ключевой особенностью проекта стала глубокая организационная трансформация. На первом этапе специалисты «Деснола» подготовили и согласовали с заказчиком новую оптимизированную структуру инженерно-технической службы, которая четко разделяет зоны стратегического планирования, оперативного управления и технической экспертизы.

В рамках проекта выполнена комплексная паспортизация и загрузка в систему более 5000 объектов ремонта при первоначальном плане в 1000, создана иерархическая структура активов, перенесен архив из 1300 файлов технической документации. Регламентированы и автоматизированы сквозные бизнес-процессы — от регистрации дефекта до планирования ППР, исполнения работ через наряд-заказ и закрытие акта.

Особое внимание уделено интеграционному контуру. Реализована двусторонняя интеграция с системой «1С:Управление производственным предприятием», что обеспечило автоматизацию полного цикла материально-технического обеспечения ремонтов: от заявки на закупку до списания материалов через виртуальный склад. Также выполнена комплексная техническая адаптация системы под нужды производства, включая расширение карточки объекта ремонта критически важными реквизитами и настройку механизмов синхронизации данных.

«Внедрение «1С:ТОиР Корп» для нас — это не конечная точка, а старт. Сейчас мы накапливаем исторические данные и отрабатываем базовые процессы в пилотном цехе. Теперь у службы ТОиР есть инструмент для анализа и планирования, а не только для организации учета оборудования. Это важный шаг к предсказуемому управлению производством», — сказал Андрей Мастин.

В планах «Ай-Пласт» — дальнейшее развитие экосистемы «1C:ТОиР»: интеграция с производственной системой iMES для автоматического учета простоев, развитие модуля бюджетирования и, самое главное, масштабирование успешного опыта пилотного цеха на производственные площадки компании во Владимирской области пос. Ставрово, Тобольске, Азове и строящийся завод в Муроме для создания единого стандарта управления активами по всему холдингу.