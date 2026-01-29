От вершины до парковки – «МегаФон» запустил 4G на горнолыжном курорте «Такман»

«МегаФон» обеспечил стабильное покрытие на всей территории горнолыжного курорта «Такман». Гости комплекса смогут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом – от подъемников, трасс и зон фрирайда до кафе и парковки. Средняя скорость передачи данных на курорте составляет 85 Мбит/с, а максимальная может достигать 150 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Таких показателей более чем достаточно, чтобы мгновенно выкладывать снимки со склонов в соцсети, вести трансляции с вершины или совершать видеозвонки. Голосовая связь уверенно работает как у подножия, так и на вершине горы.

Горнолыжный курорт «Такман» находится около города Чусового, примерно в 140 километрах от Перми. Несмотря на удаленность от областного центра, райдеров привлекают крупнейший в регионе сноупарк, четыре зоны фрирайда и 11 трасс различной сложности, которые подходят как для новичков, так и для опытных любителей катания.

Аналитики оператора подсчитали, что с начала зимнего сезона гости популярных горнолыжных комплексов Пермского края скачали свыше 13 ТБ трафика, что эквивалентно отправке более 2,7 млн фотографий, и проговорили свыше 100 тыс. минут с родными и друзьями. Наибольшая нагрузка на базовые станции, которые обеспечивают связь на ГЛК региона, пришлась на период новогодних каникул с 4 по 6 января 2026 г. и третьи выходные января 2026 г. Кроме пермяков, на склонах можно встретить жителей двух столиц, Татарстана, Башкирии и Самарской области.

«Мы целенаправленно развиваем сеть на туристических и спортивных объектах, горнолыжных комплексах, чтобы пермяки и гости края могли оперативно связаться с близкими голосом или по видеосвязи, поделиться эмоциями после прохождения трассы или впечатлениями от природных достопримечательностей. В местах активного отдыха наличие мобильной связи и интернета — это не только вопрос удобства и комфорта, но и важный аспект безопасности», — сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Ранее «МегаФон» обеспечил стабильную связь и мобильный интернет для гостей всесезонного курорта «Губаха» и на территории спортивных объектов федерального центра «Снежинка».