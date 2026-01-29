CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» разогнал интернет до 70 Мбит/с в поселках Углегорского района

Жители двух крупных поселков в Сахалинской области теперь могут комфортно пользоваться мобильной связью «МегаФона». Запуск дополнительных телеком-объектов в Углегорске и Шахтерске позволил разогнать интернет-скорость до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Помимо этого, новые базовые станции делают покрытие более устойчивым на территории поселений, где суммарно проживают около 14 тыс. жителей. Для максимального радиуса LTE-сигнала и исключения «мертвых зон» специалисты «МегаФона» смонтировали оборудование, работающее в нескольких частотных диапазонах. Благодаря этому стабильная связь доступна как на улицах, так и внутри помещений на всей территории поселков.

В зону 4G попадают несколько улиц, где расположены жилые дома, а в Углегорске качественный мобильный сигнал доступен в районе местной достопримечательности — остатков синтоистского храма. Посмотреть на каменные ворота тории приезжают сахалинцы и гости острова. Теперь из этой локации они смогут быстро отправить фото и видео своим друзьям.

Благодаря новым базовым станциям абоненты получили возможность комфортно пользоваться и голосовой связью по технологии VoLTE — звонкам с мгновенным соединением, четкой передачей голоса и возможностью не прерывать интернет-сессию во время разговора.

«Улучшение телеком-инфраструктуры создает условия для удаленной работы, онлайн-образования и развития цифровых сервисов в регионе. Мы предоставляем жителям сахалинских поселков интернет-возможности, сравнимые с теми, что есть у горожан. Модернизация связи в Углегорске и Шахтерске стала частью программы компании по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в Углегорском районе. В прошлом году мы улучшили покрытие 4G в селах Ольховка, Никольское и Краснополье этого района, обеспечив высокоскоростной интернет для сельских жителей и автомобилистов на трассах западного побережья острова», — сказал Антон Посполит, руководитель технического отдела «МегаФона» в Сахалинской области.

