«Ланит» интегрировала систему мониторинга персонала «Астер» с терминалами Meferi

Департамент информационной безопасности отделения автоматизации и защиты информационных систем «Ланит» и группа компаний «РайтСкан» (дистрибьютор оборудования Meferi) сообщили о завершении интеграции программно-аппаратного комплекса «Астер» с терминалами сбора данных Meferi. Партнерство компаний позволяет предложить рынку комплексное решение для создания цифрового рабочего места на промышленных объектах, складах и стройплощадках.

В рамках технологического партнерства команды провели серию испытаний совместимости оборудования и ПО. Тесты подтвердили корректную работу функций «Астер» на терминалах Meferi моделей ME40K и ME74 без потери производительности основных бизнес-приложений. Это поможет бизнесу отказаться от использования дополнительных трекеров и меток.

Решение «Астер» предназначено для повышения производственной эффективности бизнеса. Оно бесконтактно фиксирует местоположение и перемещения работников в реальном времени, собирает статистику трекингов, загруженности зон, предоставляет данные о фактически отработанном времени. Реализованная функция SOS-оповещений предупреждает сотрудников и ответственных лиц о входе в опасные или запретные зоны. Архитектура предполагает минимальное количество устройств на сотрудника и реализуется без камер и сбора персональных данных.

Оборудование Meferi – терминалы сбора данных, решающие задачи инвентаризации, учёта товародвижения и работы с маркировкой. Для складской среды и логистических центров рекомендован ME40K. Устройство имеет клавиатуру, поддерживает работу в двух диапазонах Wi-Fi, обеспечивает стабильное соединение и бесшовный роуминг при перемещении сотрудника по территории, исключая потери связи с системой мониторинга.

Для таких сложных условий эксплуатации как открытые строительные площадки, неотапливаемые склады и промышленные цеха применим терминал ME74. Модель защищена по стандарту IP68 (полная пыле- и влагонепроницаемость), а морозостойкое исполнение позволяет устройству стабильно работать при температурах до -30°C.