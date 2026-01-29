CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ИИ Smart Engines помог автоматизировать процесс найма персонала в ГК «Русский Краб»

Группа компаний «Русский Краб», российский игрок на рынке добычи краба, внедрила решения на базе искусственного интеллекта Smart Engines для автоматизации найма персонала. Алгоритмы ИИ быстро переносят данные новых сотрудников – паспорта, СНИЛС, трудовой книжки, военного билета и других документов, необходимых для трудоустройства – в системы кадрового учета компании, облегчая оформление сотрудников как для работы в море, так и на берегу.

ГК «Русский Краб» ведет промысел в акватории северо-западной части Тихого океана – в Беринговом, Охотском и Японском морях, а также в Баренцевом море, окраинном море Северного Ледовитого океана. Флот компании включает суда для вылова и перевозки живого краба, а также краболовы-процессоры, оснащенные фабриками для переработки улова. В настоящее время в эксплуатации находится 43 судна, при этом компания реализует масштабную инвестиционную программу по расширению флота и ведет активный набор новых сотрудников – матросов, технологов, механиков, штурманов и других специалистов.

«Мы активно расширяем флот и параллельно увеличиваем численность экипажей и береговых подразделений. Решения Smart Engines позволили нам автоматизировать ввод данных из документов и сократить сроки оформления новых сотрудников», – отметила Наталья Савченко, директор по управлению персоналом ГК «Русский Краб».

Для автоматизации кадровых процессов в системе «1С» используется ИИ Smart Engines, который вводит данные из основного разворота паспорта РФ в анкету соискателя. Алгоритмы распознают как печатные, так и рукописные записи. Помимо внутреннего паспорта, система автоматизирует ввод данных из СНИЛС, загранпаспорта, удостоверения личности моряка (УЛМ) и прочих требуемых для работы на судне документов. Суммарно решение поддерживает распознавание более 5 тыс. шаблонов документов всех стран мира, включая любые необходимые для КДО бумаги.

Решение интегрировано с системой «» компании «Русский Краб», что позволяет автоматически переносить данные соискателей в анкеты. Обработка документов полностью осуществляется внутри компании без передачи персональных данных в облако, а система работает на типовой инфраструктуре с использованием обычных офисных сканеров.

