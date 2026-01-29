CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Холдинг Эрсо» ускорила кадровый документооборот и рекрутинг с помощью Saby

«Холдинг Эрсо», российский производитель электрооборудования, завершил проект по внедрению Saby, экосистемы сервисов для автоматизации HR-процессов. Решение охватило кадровый электронный документооборот и рекрутинг во всех ключевых подразделениях холдинга. Сегодня предприятия ЭРСО, поставляющие оборудование для объектов энергетики и промышленности в России и ближнем зарубежье, ведут КЭДО полностью в цифровом формате. В единой системе работают две производственные площадки в Москве и Уфе, строительное подразделение, конструкторское бюро и более 600 сотрудников.

Saby стал основной платформой для кадрового документооборота: сотрудники подписывают отпуска, командировки, заявления и авансовые отчеты прямо в мобильном приложении. Визуальный редактор процессов дает возможность HR-команде быстро и самостоятельно настраивать сложные маршруты согласования. Система показывает, где «застрял» документ, и помогает оперативно вмешаться.

Электронный график отпусков теперь согласуется в два раза быстрее, без дублей и исправлений: сотрудники видят пересечения, а в отдел кадров поступает готовый к подписи документ.

«График отпусков максимально упросил нам жизнь — в конце октября мы начинаем запуск, сверяем количество дней отпусков и к 10 ноября все графики уже подписаны», — сказала Ольга Васина, директор департамента по работе с персоналом «Холдинг Эрсо».

Дополнительно в Saby работает корпоративная соцсеть: новости, опросы, рассылки, календарь, видеозвонки и мессенджер — все в одном приложении. Отображение оргструктуры и информативные карточки сотрудников помогают быстрее выстраивать коммуникацию и планировать рабочие процессы.

Сегодня ЭРСО развивает геймификацию: сотрудники получают цифровые бейджи за этапы адаптации, а в дальнейшем программа будет расширена на всю компанию.

Второй ключевой модуль — подбор персонала. Руководители создают заявки на вакансии в том же интерфейсе, где подписывают свои кадровые документы. Вакансии автоматически публикуются на всех job-сайтах, а отклики собираются в единую карточку.

Saby ведет кандидата по воронке: назначает видеособеседования, напоминает о встречах, фиксирует переписку, а после оффера в автоматическом режиме передает задачу кадровикам. К моменту выхода сотрудника система уже подготовила документы, проверочные листы, тестирования и материалы для обучения. HR-специалистам остается только контролировать процесс.

Для руководителей и рекрутеров система делает процесс прозрачным: видно, сколько вакансий у каждого специалиста, где возникли узкие места, и когда стоит подключиться к ситуации.

Запуск Saby прошел быстро: всего за 6 месяцев к системе подключили всех сотрудников. Готовый модуль интеграции с «» позволил настроить обмен данными «за пару часов», обеспечив мгновенную синхронизацию кадровых документов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

PostgreSQL по-русски: как вывести отечественные СУБД на мировой уровень

Впервые с 2022 года под кибератаки попало меньше половины россиян

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Власти признали неэффективность маркировки звонков в борьбе с мошенниками

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще