GreenData назвала ключевые тренды, которые сформируют ИТ-ландшафт в 2026 году

Компания GreenData, российский разработчик low-code платформы, представляет прогноз ключевых технологических трендов на 2026 г. По оценке аналитиков компании, рынок входит в фазу зрелости. Фокус смещается от точечных решений и экспериментов — к управляемым платформам, эффективности и снижению технологических рисков. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Тренд 1. ИИ как «надстройка» к существующим продуктам

В 2026 г. искусственный интеллект все чаще будет выступать не самостоятельным ИТ-продуктом, а функциональной «надстройкой» к существующим корпоративным системам.

При этом, планируется не столько появление новых ИИ-решений, сколько внедрение функций ИИ в CRM, ERP, системы документооборота и ИТ-сервис-менеджмент. Таким образом, рынок начнет переход от пилотных и демонстрационных внедрений к полноценной интеграции ИИ в операционные процессы – с измеримым эффектом и формализованными ответственностью и контролем.

Кроме того, в 2026 г. ИИ-агенты в большинстве случаев будут работать в полуавтоматическом режиме и выполнять ограниченный набор задач, прежде всего связанных с обработкой и анализом данных. Переход к полной автономии произойдет в течение двух-трех лет, после формирования устойчивых контуров ответственности, логирования действий и механизмов отката.

Тренд 2. Доминирование платформенности и композитной архитектуры

Бизнес все чаще отказывается от «лоскутной автоматизации». Разрозненные ИТ-решения усложняют сопровождение, увеличивают стоимость владения и повышают операционные и регуляторные риски. Поэтому в 2026 г. основой цифровизации станут целостные технологические платформы. Их преимущество — способность адаптироваться к изменениям и масштабироваться вместе с бизнес-процессами.

Эксперты GreenData отмечают, что в ближайшие годы low-code решения станут базовым инструментом для построения композитных архитектур, позволяя быстрее перестраивать цифровые контуры под меняющиеся бизнес-процессы.

Тренд 3. Ужесточение требований к эффективности ИТ-систем и управлению рисками

На фоне роста киберугроз и усложнения ИТ-ландшафтов вопросы безопасности и управляемости ИТ-систем выходят на первый план. Одновременно ужесточается регуляторная повестка, что повышает требования к надежности и предсказуемости работы решений. Поэтому фокус на устойчивости, надежности и прозрачности цифровых платформ будет усиливаться.

Тренд 4. Массовая популяризация low-code-платформ

Технологии low-code/no-code выходят за пределы нишевого применения и становятся стандартным инструментом для создания и развития внутренних корпоративных сервисов. Их массовое распространение связано не только с дефицитом квалифицированных разработчиков, но и с ростом сложности ИТ-ландшафтов, увеличением числа внутренних сервисов и постоянной необходимостью дорабатывать системы под меняющиеся бизнес-процессы.

По оценкам аналитиков, к 2028 г. low-code-платформы будут использовать до 80% компаний — прежде всего, как инструмент ускорения разработки, снижения нагрузки на ИТ-команды и повышения вовлеченности бизнеса при создании цифровых решений.

«Рынок постепенно уходит от точечных ИТ-продуктов в сторону платформенного подхода. В 2026 г. заказчикам важно не просто решать точечные задачи по автоматизации, а получать управляемую и устойчивую среду, которую можно развивать и адаптировать без постоянной зависимости от внешних подрядчиков. На этом фоне растет интерес к low-code платформам, композитной архитектуре и встроенным механизмам безопасности, как к базовым требованиям, а не дополнительным опциям», — сказал Сергей Лебедев, коммерческий директор GreenData.