«Телфин» расширила возможности интеграции АТС «Телфин.Офис» с CRM «Мегаплан»

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» выпустил новую версию АТС «Телфин.Офис» с системой «Мегаплан». Обновленная функциональность позволяет персонализировать обработку обращений за счет назначения основного ответственного.

Новая версия интеграции АТС «Телфин.Офис» с CRM «Мегаплан» повышает уровень сервиса. Возможность назначать основного ответственного сотрудника, на которого автоматически переводится вызов при умной маршрутизации, обеспечивает более персонализированный подход в обслуживании. С клиентом общается его личный менеджер, который в курсе всех договоренностей и специальных условий сделки.

Одновременно в заявке для одного клиента может быть задано неограниченное число ответственных, например внутри одного отдела: другие специалисты в фоновом режиме контролируют процесс ведения сделки, видят все обращения и запросы. Ответственным можно назначить в том числе наставника или руководителя отдела: для взаимной проверки и повышения дисциплины в работе.

Расширенные возможности интеграции коммуникационных сервисов «Телфин» и системы «Мегаплан» позволяют настраивать логику обработки звонков в зависимости от направления и статуса вызова: входящий или исходящий, успешный или пропущенный, а также с учетом телефонного номера, на который поступает вызов. Гибкие настройки интеграции помогают не терять важные звонки, например, поступающие в отдел продаж или службу поддержки.

«В рамках кастомизации решения мы обновили интеграцию АТС «Телфин.Офис» с системой «Мегаплан». Такие доработки позволяют нам не только максимально персонализировать услуги, тем самым повышая их ценность для пользователей, но и в целом помогают развивать функциональность наших решений, усиливать их общую эффективность в реальных условиях», — сказал Иван Павлов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Телфин».

