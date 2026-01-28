CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

РСА представил рейтинг регионов, где электронное ОСАГО пользуется наибольшей популярностью

Среди итогов 2025 г. в сегменте ОСАГО традиционно выделяется количество электронных договоров. Согласно данным «Российского союза автостраховщиков» (РСА), в прошедшем году было продано 39,9 млн полисов е-ОСАГО, что на 33,6% больше, чем годом ранее (в 2024 г. показатель достиг только 29,9 млн). Доля электронных полисов составила 73,5% от всех заключенных договоров ОСАГО и продемонстрировала рост на 6,5 п.п.

При этом наиболее активно граждане покупали полисы в III и IV кварталах 2025 г. В III квартале было продано 10,6 млн полисов е-ОСАГО, а в четвертом IV – 12,9 млн. В I и II кварталах было оформлено 7,4 млн и 9 млн электронных договоров соответственно.

Лидерами рейтинга регионов с наибольшим количеством проданных е-ОСАГО стали Москва (4,2 млн полисов, что составило 10,5% от всех продаж цифровой «автогражданки» в России), Московская область (2,7 млн – 6,9%) и Краснодарский край (2,1 млн – 5,1%). На четвертой и пятой строчках рейтинга расположились Санкт-Петербург (1,8 млн – 4,4%) и Свердловская область (1,3 млн – 3,4%), за ними следуют Челябинская область (1,1 млн – 2,8%), республики Татарстан (1,1 млн – 2,8%) и Башкортостан (1 млн – 2,5%). Замыкают топ-10 Ростовская (990 тыс. – 2,5%) и Самарская (941 тыс. – 2,4%) области.

«По итогам 2025 г. мы вновь наблюдаем рост продаж полисов электронного ОСАГО, что, безусловно, связано с простотой и скоростью их оформления через интернет, а также с продолжающимся трендом на цифровизацию, который и в 2026 г. остается одним из приоритетных для страховщиков. Цифровые технологии делают взаимодействие клиента со страховщиком удобным, а также полис – более доступным», – сказал президент РСА Евгений Уфимцев.

С главой РСА согласился и руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. «Честно говоря, меня удивляет, что до сих пор электронных полисов ОСАГО продается не 100%. Польза и удобство для автомобилистов очевидны. Я допускаю, что есть случаи, когда невозможно избежать оформления на бумажном бланке, но таковых с каждым годом будет становиться все меньше, а доля электронного ОСАГО должна приблизиться в ближайшие несколько лет к максимально возможной», – сказал эксперт.

