«Элар» усилила цифровые возможности центра социальной защиты ЛНР

В Республиканский центр социальной защиты населения Луганской Народной Республики (ГКУ ЛНР «РЦСЗН») поставлен планетарный сканер «ЭларСкан А3-Н» для перевода бумажных документов в электронный вид и автоматизации операций обработки изображений при сканировании. Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар».

В деятельности учреждений социальной защиты, как правило, используется широкий спектр документов — личные дела, заявления, справки, решения, приказы, учетные и отчетные материалы. Нередко такие документы формируется в виде многостраничных подшивок и дел, которые сложно и затратно обрабатывать с помощью обычных офисных сканеров.

Применение планетарного сканера позволяет переводить такие документы в электронный вид без повреждения оригиналов и формировать цифровые массивы, удобные для поиска, обработки и хранения. Это упрощает внутренние процессы учреждения и снижает нагрузку на сотрудников при работе с большими объемами бумажной документации.

«ЭларСкан А3-Н» представляет собой программно-аппаратный комплекс для бесконтактного потокового сканирования документов формата до A3+, включая сшитые и расшитые дела, папки и книги.

Ключевую роль в повышении эффективности цифровизации играет встроенное программное обеспечение «Элар СканИмидж», которое обеспечивает автоматическую обработку изображений непосредственно в процессе сканирования. Отечественное ПО включает более 50 интеллектуальных алгоритмов обработки и использует ИИ (искусственный интеллект) для автоматической настройки сканирующей системы с учетом особенностей оригинала. Программные алгоритмы выполняют геометрическую коррекцию изображений, выравнивая страницы документов, которые невозможно полностью раскрыть или которые имеют деформации, неровные поля и смещение строк.

За счет программной коррекции формируются ровные и читаемые цифровые копии без дополнительной ручной доработки, которая в противном случае требует значительных временных затрат и зависит от действий оператора.

Программное обеспечение также автоматически определяет формат оригиналов, разбивает развороты на отдельные страницы и выполняет первичную обработку изображений, включая коррекцию резкости, яркости и контрастности, удаление фона, шумов, границ, следов перфорации и пустых страниц. Функция маскирования пальцев оператора исключает попадание посторонних элементов в итоговые изображения при работе с плотными или неудобными оригиналами.

V-образная книжная колыбель с углом раскрытия 155 и 180 градусов обеспечивает бережную фиксацию документов различной толщины и состояния и снижая нагрузку на переплет.

При работе сканера используется встроенная LED-система подсветки, не испускающая инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Такое освещение является безопасным для человека и бумажных документов, не вызывает нагрева и не оказывает негативного воздействия на оригиналы даже при длительной работе.

Антибликовая система освещения обеспечивает равномерную подсветку поверхности документа и стабильное качество изображений при сканировании, включая документы с различной плотностью бумаги, печатями и рукописными пометками.

Результаты сканирования сохраняются в форматах JPEG, PNG и PDF, включая PDF с возможностью поиска и PDF/A. Это делает цифровые копии пригодными как для повседневной работы, так и для долговременного хранения.

Функции автоматического именования файлов, удобной навигации по отсканированным изображениям и настраиваемого экспорта позволяют интегрировать цифровые копии в существующие рабочие процессы учреждения и упростить контроль качества.

Планетарные сканеры линейки «ЭларСкан» включены в реестр российской электронной продукции (РЭП) Минпромторга России, а программное обеспечение «Элар СканИмидж» — в единый реестр российского программного обеспечения Минцифры, что подтверждает отечественное происхождение решений и возможность их использования в государственных учреждениях.

Повышение скорости и качества работы с документами позволяет учреждениям социальной защиты быстрее обрабатывать документы, сопровождающие обращения граждан, снижать нагрузку на сотрудников и упрощать внутренние процессы. В результате создаются условия для более оперативного и удобного предоставления социальных услуг населению.

