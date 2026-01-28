«ДАР» расширяет партнерство с Datareon: фокус на MDM и корпоративную шину данных

Компания «ДАР» (входит в ГК «Корус Консалтинг») объявляет о выходе на новый уровень стратегического партнерства с Datareon, российским разработчиком решений для управления корпоративными данными. Ключевым фокусом сотрудничества станет внедрение систем класса Master Data Management (MDM) и построение корпоративных сервисных шин данных (ESB) на базе флагманского продукта Datareon Platform. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Datareon Platform – это масштабируемая low-code платформа, помогающая комплексно подходить к построению надежной интеграционной архитектуры компании.

С помощью платформы эксперты «ДАР» формируют централизованное управление мастер-данными (MDM) для компаний разного профиля, повышают их качество и консистентность в смежных информационных системах в части НСИ.

Дополнительно, в рамках комплексных проектов «ДАР» используется корпоративная шина данных (ESB) Datareon для создания интеграционного ландшафта, который обеспечивает бесперебойный обмен данными между различными приложениями и системами.

«Объединение экспертизы “ДАР” в реализации сложных проектов по сбору, хранению, анализу и управлению данными и мощных возможностей Datareon Platform, а также наличие группы сертифицированных вендором специалистов, позволяют нашим клиентам получать готовые, надежные и гибкие решения для цифровой трансформации. Теперь мы можем обеспечить российским и международным компаниям не только стабильную работу платформы, но и полную интеграцию Datareon в их процессы для достижения максимального бизнес-эффекта», – сказал Константин Смирнов, управляющий партнер «ДАР».

«Сотрудничество с компанией “ДАР” – важный шаг в расширении нашей партнерской экосистемы. Мы уверены, что синергия профессиональной команды партнера, обладающей глубоким пониманием бизнес‑задач клиентов, и функциональных возможностей Datareon Platform позволит создавать масштабируемые интеграционные решения нового уровня. Вместе мы сможем эффективнее помогать компаниям преодолевать сложности цифровой трансформации и выстраивать устойчивые процессы, ориентированные на данные», – сказал Алексей Орехов, генеральный директор Datareon.