«АНТ-ЦС» и Axus Group заключили меморандум о стратегическом партнерстве

Компания «АНТ-ЦС» и Axus Group подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено на удовлетворение растущего спроса на отечественные решения для цифровизации процессов планирования и управления производством, технического обслуживания и ремонта. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

Соглашение предполагает совместное продвижение, внедрение и техническую поддержку ИТ-продуктов «АНТ-ЦС»: MES-системы ИМУС, АPS-системы «ОптИМУС», EAM-системы АНТ ТОиР и другого ПО.

«В последние годы рынок систем для цифровизации промышленного производства демонстрирует устойчивый рост. При этом наиболее востребованы комплексные интегрированные решения. Наше партнерство призвано удовлетворить этот тренд — компетенции «АНТ-ЦС» в разработке отечественных решений дополнятся глубоким опытом Axus Group по внедрению и интеграции ПО в контур крупных промышленных предприятий», — отметил генеральный директор «АНТ-ЦС» Герберт Шопник.

«Стратегия Axus Group нацелена на продвижение ИТ-решений от ведущих отечественных вендоров. Экосистема продуктов «АНТ-ЦС» как раз отвечает предъявляемым нами требованиям к российскому ПО. Это проверенные программные продукты с широкими функциональными возможностями, успешно эксплуатируемые на предприятиях из разных отраслей промышленности», — сказал директор Axus Group Владимир Данилов.