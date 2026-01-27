CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Президент компании VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) Николай Евтихиев избран президентом Лазерной ассоциации России

Лазерную ассоциацию России (ЛАС) возглавил Николай Николаевич Евтихиев — президент компании VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline). Решение о его избрании принято по итогам голосования членов ассоциации. Иван Борисович Ковш, бессменный лидер ЛАС на протяжении последних десятилетий, продолжит работу в статусе Почетного президента и советника Правления ЛАС. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Лазерная ассоциация России — ведущее профессиональное сообщество, более 35 лет определяющее развитие отечественной лазерной и фотонной отрасли. Созданная на стыке советского и российского периодов, ассоциация стала ключевой точкой сборки отрасли: в ее рамках сформированы лазерно-технологические центры в Москве, Санкт-Петербурге и на Урале, запущены программы по наращиванию производства лазерной техники

«Ключевая задача нового этапа — перевести ассоциацию в режим системного развития. Нужно не просто сохранять инфраструктуру и экспертизу, а усиливать отрасль, строить устойчивое взаимодействие с государством и приносить реальную пользу участникам рынка», — сказал Николай Евтихиев.

Президент компании VPG LaserONE (ООО «ВПГ Лазеруан») отметил, что лазерные технологии сегодня находят применение далеко за пределами классической промышленности. В качестве примера он привел разработки региональных лазерных центров, где технологии фотонного анализа позволяют по спектру листьев растений определять дефицит микроэлементов в теплицах и точечно управлять ростом сельхозкультур.

Другой показательный кейс — применение лазеров в животноводстве. «Использование лазерного облучения позволяет быстро заживлять микроповреждения у животных и уходить от применения антибиотиков. Это напрямую влияет и на качество продукции, и на здоровье потребителей», — сказал Николай Евтихиев.

«За эти годы удалось сохранить практически все — инфраструктуру, экспертизу, людей. Но дальше нужно не просто сохранять, а усиливать: выстраивать устойчивое взаимодействие с Министерством промышленности, с Российской академией наук, делать так, чтобы ассоциация приносила участникам больше реальной пользы и перестала держаться исключительно на энтузиазме», — сказал президент ЛАС. Он напомнил, что многие аналитические и экспертные материалы в отрасли до сих пор создавались фактически «на честном слове», что недопустимо для сектора с федеральным значением.

В новой модели управления Николай Евтихиев сосредоточит свои усилия на стратегическом развитии, а работы по сохранению и развитию возможностей ЛАС в уникальной экспертизе с сохранением исторической преемственности будет курировать Иван Ковш.

«Он — кладезь знаний и опыта. Для отрасли принципиально важно, что мы продолжаем работать вместе», — сказал глава Лазерной ассоциации России.

Эксперты отмечают, что смена руководства происходит в момент, когда фотоника и лазерные технологии становятся критически важными для промышленного суверенитета, медицины, АПК и науки. Усиление роли ЛАС может стать фактором консолидации отрасли и более активного диалога с государством.

