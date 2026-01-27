Платформа для нормализации данных EstiOne вошла в реестр Минцифры России

Решение по автоматической нормализации данных EstiOne, разработанное компанией «DатаРу Консалтинг», зарегистрировано в реестре российского программного обеспечения. Включение в список Минцифры России расширит потенциальный рынок заказчиков платформы за счет государственного сектора, а также критически важных для экономики отраслей, где действует строгое регулирование в части использования зарубежных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Включение в реестр Министерства цифрового развития России EstiOne обеспечит заказчикам из государственного и корпоративного секторов снижение рисков, связанных с санкционной политикой иностранных государств. Платформа соответствует требованиям для проектов в рамках программ импортозамещения. Кроме того, регистрация в реестре упрощает управление ИТ-бюджетами, предоставляя доступ к налоговым преференциям при использовании реестровых решений.

«Регистрация EstiOne в реестре Минцифры — важный этап на пути развития продукта. Это открывает возможность использовать платформу в проектах с повышенными требованиями к импортонезависимости и регуляторными ограничениями. Мы создавали EstiOne как практический инструмент для системной работы с данными. Сейчас он полностью готов к применению в госсекторе и критически важных секторах», — сказала Кристина Грибовская, директор «DатаРу Консалтинг».

EstiOne позволяет системно решать задачи очистки, структурирования и классификации справочников ТМЦ, услуг и других видов номенклатуры. Платформа построена на базе отечественной low-code среды Loginom и дополнена сценариями, продвинутыми ML-моделями, включая локально развернутые LLM для семантического анализа, и интерфейсами, разработанными специалистами «DатаРу Консалтинг».

Продукт адаптируется под отраслевую специфику и способен обрабатывать миллионы записей, находя дубликаты, выделяя ключевые характеристики и формируя единый справочник для интеграции с ERP, WMS и BI-системами.

«Включение EstiOne в реестр отечественного ПО подтверждает зрелость решений, создаваемых на базе платформы Loginom. В период повышенного интереса к технологиям искусственного интеллекта спрос на инструменты, которые позволяют легко работать с качеством данных в масштабных корпоративных и государственных проектах, только растет. EstiOne доказывает, как low-code подход в сочетании с отраслевой экспертизой партнера позволяет создать продукт, готовый к промышленному использованию. Применение в ядре платформы современных методов ИИ, таких как ансамбли ML-моделей и развернутые локально LLM, решающих задачи классификации и семантического разбора, как раз и является примером такой глубокой, промышленной готовности решения», — сказала Надежда Ларина, руководитель отдела продаж, эксперт по внедрению data-driven решений в B2B-проекты Loginom.

Платформа EstiOne также имеет регистрацию в государственном реестре программ для ЭВМ.