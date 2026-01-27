CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

Платформа для нормализации данных EstiOne вошла в реестр Минцифры России

Решение по автоматической нормализации данных EstiOne, разработанное компанией «DатаРу Консалтинг», зарегистрировано в реестре российского программного обеспечения. Включение в список Минцифры России расширит потенциальный рынок заказчиков платформы за счет государственного сектора, а также критически важных для экономики отраслей, где действует строгое регулирование в части использования зарубежных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Включение в реестр Министерства цифрового развития России EstiOne обеспечит заказчикам из государственного и корпоративного секторов снижение рисков, связанных с санкционной политикой иностранных государств. Платформа соответствует требованиям для проектов в рамках программ импортозамещения. Кроме того, регистрация в реестре упрощает управление ИТ-бюджетами, предоставляя доступ к налоговым преференциям при использовании реестровых решений.

«Регистрация EstiOne в реестре Минцифры — важный этап на пути развития продукта. Это открывает возможность использовать платформу в проектах с повышенными требованиями к импортонезависимости и регуляторными ограничениями. Мы создавали EstiOne как практический инструмент для системной работы с данными. Сейчас он полностью готов к применению в госсекторе и критически важных секторах», — сказала Кристина Грибовская, директор «DатаРу Консалтинг».

EstiOne позволяет системно решать задачи очистки, структурирования и классификации справочников ТМЦ, услуг и других видов номенклатуры. Платформа построена на базе отечественной low-code среды Loginom и дополнена сценариями, продвинутыми ML-моделями, включая локально развернутые LLM для семантического анализа, и интерфейсами, разработанными специалистами «DатаРу Консалтинг».

Продукт адаптируется под отраслевую специфику и способен обрабатывать миллионы записей, находя дубликаты, выделяя ключевые характеристики и формируя единый справочник для интеграции с ERP, WMS и BI-системами.

«Включение EstiOne в реестр отечественного ПО подтверждает зрелость решений, создаваемых на базе платформы Loginom. В период повышенного интереса к технологиям искусственного интеллекта спрос на инструменты, которые позволяют легко работать с качеством данных в масштабных корпоративных и государственных проектах, только растет. EstiOne доказывает, как low-code подход в сочетании с отраслевой экспертизой партнера позволяет создать продукт, готовый к промышленному использованию. Применение в ядре платформы современных методов ИИ, таких как ансамбли ML-моделей и развернутые локально LLM, решающих задачи классификации и семантического разбора, как раз и является примером такой глубокой, промышленной готовности решения», — сказала Надежда Ларина, руководитель отдела продаж, эксперт по внедрению data-driven решений в B2B-проекты Loginom.

Платформа EstiOne также имеет регистрацию в государственном реестре программ для ЭВМ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

В России создают новое отечественное производство кремниевых пластин

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Российские ИБ-компании рискуют остаться без крупных клиентов. Банки массово отказываются от их услуг. ИТ тоже под ударом

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

В России создана система управления роботом сигналами головного мозга

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще