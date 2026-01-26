CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В парадные залы Екатерининского дворца пришли новые скорости интернета

МТС разместила дополнительные базовые станции 2G и 4G в одном из самых популярных туристических городов России — Пушкине, на территории государственного музея-заповедника «Царское село». Проект позволил существенно расширить покрытие, пропускную способность, емкость сети и ускорить в полтора раза LTE-интернет на территории всего дворцово-паркового ансамбля. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновления охватывают парадные залы и внутренний двор Екатерининского дворца, куртины, павильоны и галереи в Екатерининском и Александровском парках. Средняя скорость мобильного интернета выросла почти на 60%.

Cпециалисты МТС использовали телеком-оборудование разных диапазонов: низкочастотного 1800 МГц и высокочастотного 2100 МГц, чтобы обеспечить стабильный сигнал как внутри зданий, так и на прогулочных маршрутах вдоль прудов и каналов в парках. Базовые станции смонтировали с учетом исторического архитектурного облика музея-заповедника.

Усиление LTE-покрытия позволит как сотрудникам, так и многочисленным туристам пользоваться стабильным мобильным интернетом. Петербуржцы и гости музея-заповедника смогут оставаться на связи, делиться онлайн впечатлениями от прогулки по бывшей загородной императорской резиденции, памятнику архитектуры XVIII—XIX веков.

«Царское село — одно из самых популярных туристических мест в России, в прошлом году его посетило более 3,7 млн человек со всей страны и заграницы. Екатерининский дворец с легендарной Янтарной комнатой, галереи и парки привлекают путешественников и летом, и зимой. Обновление телеком-инфраструктуры в музее — итог длительной и тщательной работы инженеров. Монтаж базовых станций в исторических комплексах требует внимания к архитектуре и особенностям зданий (толстые перекрытия и сложные конструкции стен), чтобы сохранить культурное наследие ансамбля и обеспечить стабильный радиосигнал. Наши усилия позволили подготовить сеть в заповеднике к пиковым нагрузкам и увеличить скорость передачи данных до 140 Мбит/с. Мы продолжим улучшать цифровой комфорт в памятных исторических местах на Северо-Западе», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

