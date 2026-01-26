«Цифра» выпустила обновление комплекса «Диспетчер» версии 3.6

ГК «Цифра», разработчик цифровых решений для промышленности, выпустила обновление комплекса «Диспетчер» до версии 3.6. «Цифра. Диспетчер» — российская система мониторинга и управления производством в машиностроении, работающая с данными в реальном времени. В результате нового релиза система получила глубоко проработанные аналитические, управленческие и интеграционные инструменты.

«Комплекс «Диспетчер» в версии 3.6 — это уже не просто набор модулей, а целостная цифровая среда. Объединяя в себе расширенные возможности ТОиР, функционал MES-системы и гибко настраиваемый MDC, он позволяет осуществить полную цифровую трансформацию процессов на уровне цеха, обеспечивая новое качество управляемости и операционной эффективности», — сказал директор дивизиона «Машиностроение и металлообработка» ГК «Цифра» Василий Чуранов.

Важным направлением развития стала система технического обслуживания и ремонта. В рамках «Диспетчер ТОиР» был создан интуитивно понятный и эффективный инструмент для заблаговременного выявления зарождающихся проблем в работе станков. В версии 3.6 выделен отдельный модуль «Техническая диагностика». Система в реальном времени анализирует данные, поступающие с оборудования, и выявляет отклонения в работе и скрытые дефекты. При этом учитывается, как состояние отдельных узлов влияет на общее техническое состояние оборудования.

Другим важным обновлением стала разработка и внедрение уникальной методики диагностики критических узлов. Теперь алгоритмы выявляют на основе данных вибрации зарождение дефектов в подшипниках узлов оборудования. Таким образом, система делает сложную диагностику доступной и не требует участия профильных специалистов по виброанализу. Инженеры ремонтных служб уже работают с результатами анализа: какой дефект в каком подшипнике обнаружен и какова его критичность.

Вся диагностическая информация об оборудовании отображается на экране оперативного контроля.

«Это основной инструмент для инженеров ремонтных служб, отвечающих за состояние оборудования и его надежность. В едином интерфейсе отображается не только текущее здоровье всего оборудования предприятия, но и детальная информация по каждому отклонению, каждому дефекту, история их развития, что позволяет оперативно и обоснованно принимать решения о необходимости проведения ТОиР для устранения проблем», — сказал Василий Чуранов.

Расширение функциональности «Диспетчер ТОиР» позволит предприятиям снижать количество аварийных остановок за счет раннего выявления дефектов, оптимизировать затраты на ремонты и повысить надежность производственных активов.

В части системы мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер MDC» фокус был направлен на повышение гибкости настройки системы на предприятии. В системе был переработан механизм классификации состояний оборудования и причин простоев станков. Теперь пользователи могут формировать собственную иерархию групп и настраивать её применение для отчетности, расчета фонда рабочего времени и визуализации данных. Это позволяет адаптировать систему под особенности производственных процессов конкретного предприятия.

Что касается «Диспетчер MES» для машиностроения, то система трансформировалась в комплексное решение для управления производственными процессами на уровне цеха.

Решение объединяет данные о продукции, производственных заказах и технологических операциях в едином цифровом контуре. В системе ведется реестр заказов с детализацией до отдельных деталей и сборочных единиц, обеспечивается прослеживаемость их прохождения по всем этапам производства и формируется отчетность о выполнении заданий и качестве выпускаемой продукции. А специализированное ПО для цифровых рабочих мест позволяет регистрировать выполнение операций в реальном времени, просматривать техдокументацию и загружать управляющие программы для станков с ЧПУ, не отходя от оборудования, обеспечивая сквозной контроль от задания до фиксации выпуска или брака.