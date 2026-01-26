CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На российском рынке расширился ассортимент производительных видеокарт Acer для наиболее требовательных игроков

На российском рынке расширился ассортимент производительных видеокарт Acer для наиболее требовательных игроков. Новинки Predator Bifrost Radeon RX9070 и Predator Bifrost Radeon RX9070XT в исполнении Overclocked предлагают бескомпромиссный игровой опыт. Получите максимум производительности передовых графических чипов AMD на базе архитектуры RDNA 4 сразу из коробки, наслаждаясь игровыми новинками в высочайшем качестве и высоком разрешении. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики видеокарт Predator Bifrost Radeon RX9070 OC и RX9070XT OC: графический процессор: AMD Radeon RX9070 (56 CU частотой 2 700 МГц) / AMD Radeon RX9070XT (64 CU частотой 3100 МГц); ускорители трассировки лучей: 56 / 64; ускорители ИИ: 112 / 128; объем видеопамяти: 16 ГБ GDDR6 разрядностью шины 256 бит (64х4); энергопотребление: 245 Вт / 340 Вт; интерфейс подключения: PCIe 5.0; интерфейс питания: 2х8 Pin / 3х8 Pin; система охлаждения: Frost Blade 4.0 со встречным вращением, алюминиевым радиатором и термоинтерфейсом с фазовым переходом; особенности: ИИ-генерация кадров FSR 4.0; габариты: 289 x 111 x 41 мм.

На российском рынке расширился ассортимент производительных видеокарт Acer

Новинки уже доступны к покупке в магазинах российских ритейлеров по ценам: Predator Bifrost Radeon RX9070 — 69,9 тыс. руб.; Predator Bifrost Radeon RX9070XT — 72,29 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

