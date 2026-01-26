«Гамма Тех» и технопарк «Исток – РТУ МИРЭА» запустят совместную программу подготовки инженеров на базе российского ПО

Корпорация ITG объявила о начале сотрудничества в сфере инженерного образования между компанией «Гамма Тех» (направления систем автоматического проектирования корпорации) и технопарком «Исток – РТУ МИРЭА». Партнерство направлено на развитие практических навыков конструирования и моделирования радиотехнических устройств у школьников и студентов с использованием отечественной CAE-платформы САПР «Гамма». Об этом CNews сообщили представители ITG.

Образовательные модули и практикумы будут проходить на базе технопарка, оснащенного современными лабораториями и учебными площадками. Участники программ получат доступ к профессиональным инструментам моделирования и смогут решать прикладные инженерные задачи, приближенные к условиям работы на предприятиях электронной отрасли.

«Кадры нужно формировать со студенческой скамьи. Будущие инженеры должны знать и разбираться в российском ПО, особенно в стратегических областях, где САПР является базовым инструментом. Речь идет о формировании новой культуры проектирования и инженерного мышления. В корпорации ITG мы последовательно поддерживаем ее развитие, чтобы отечественные решения становились для специалистов естественным профессиональным стандартом», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

«Мы видим большой интерес к инженерным профессиям у молодого поколения и хотим, чтобы участники нашей программы понимали, как создаются устройства не только в теории, но и на практике», — сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.

Технопарк «Исток – РТУ МИРЭА» уже реализует программы ранней профориентации и подготовки инженеров нового поколения. Партнерство с « Гамма Тех» позволит расширить образовательную среду, добавив направление по цифровому проектированию СВЧ-устройств и систем.

«Курс предоставляет учащимся освоить практические аспекты создания антенн и других СВЧ-устройств. Интеграция САПР в учебный процесс способствует развитию технологических навыков и вдохновляет учащихся на дальнейшие исследования в области радиотехники. Мы уверены, что такой подход подготовит их к успешной карьере в высокотехнологичных и инновационных сферах», — сказала Екатерина Пирожкова, директор технопарка «Исток – РТУ МИРЭА».