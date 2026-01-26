CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

«Гамма Тех» и технопарк «Исток – РТУ МИРЭА» запустят совместную программу подготовки инженеров на базе российского ПО

Корпорация ITG объявила о начале сотрудничества в сфере инженерного образования между компанией «Гамма Тех» (направления систем автоматического проектирования корпорации) и технопарком «Исток – РТУ МИРЭА». Партнерство направлено на развитие практических навыков конструирования и моделирования радиотехнических устройств у школьников и студентов с использованием отечественной CAE-платформы САПР «Гамма». Об этом CNews сообщили представители ITG.

Образовательные модули и практикумы будут проходить на базе технопарка, оснащенного современными лабораториями и учебными площадками. Участники программ получат доступ к профессиональным инструментам моделирования и смогут решать прикладные инженерные задачи, приближенные к условиям работы на предприятиях электронной отрасли.

«Кадры нужно формировать со студенческой скамьи. Будущие инженеры должны знать и разбираться в российском ПО, особенно в стратегических областях, где САПР является базовым инструментом. Речь идет о формировании новой культуры проектирования и инженерного мышления. В корпорации ITG мы последовательно поддерживаем ее развитие, чтобы отечественные решения становились для специалистов естественным профессиональным стандартом», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

«Мы видим большой интерес к инженерным профессиям у молодого поколения и хотим, чтобы участники нашей программы понимали, как создаются устройства не только в теории, но и на практике», — сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.

Технопарк «Исток – РТУ МИРЭА» уже реализует программы ранней профориентации и подготовки инженеров нового поколения. Партнерство с « Гамма Тех» позволит расширить образовательную среду, добавив направление по цифровому проектированию СВЧ-устройств и систем.

«Курс предоставляет учащимся освоить практические аспекты создания антенн и других СВЧ-устройств. Интеграция САПР в учебный процесс способствует развитию технологических навыков и вдохновляет учащихся на дальнейшие исследования в области радиотехники. Мы уверены, что такой подход подготовит их к успешной карьере в высокотехнологичных и инновационных сферах», — сказала Екатерина Пирожкова, директор технопарка «Исток – РТУ МИРЭА».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

«Дочка» «1С» требует у «Почты России» 100 миллионов с лишним

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

В «Аэрофлоте» глобальный сбой в ИТ-системе. Ограничены оформление и возврат билетов, регистрация пассажиров и багажа

Андрей Нестеров, Пулково: Чем дольше тянешь с уходом от SAP, тем дороже внедрение

Китайцы обучают БПЛА повадкам хищных птиц

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще