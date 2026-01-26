«1С Про Консалтинг» обучила свыше 1000 молодых специалистов в 2025 году

«1С Про Консалтинг» за 2024-2025 гг. обучила почти 1200 молодых специалистов и вошла в число лучших российских компаний по работе с молодежью. Об этом CNews сообщили представители «1С Про Консалтинг».

Компания с 2024 г. развивает образовательный проект «Академия 1С Про Консалтинг», в рамках которого эксперты с многолетним опытом работы в крупных российских холдингах и аудиторских компаниях «большой четверки» ведут практические курсы для студентов и бизнеса.

В 2025 г. проект активно развивался в нескольких направлениях. Первое – партнерство с ведущими вузами. Компания участвовала в подготовке нового поколения профессионалов на площадках НИТУ МИСиС, ПетрГУ и других университетов. Эксперты «1С Про Консалтинг» в формате лекций делились реальными кейсами внедрения «1С», спецификой работы в ИТ-компании, рассказывали о технологиях и трендах автоматизации бизнеса, о жизненном цикле ERP-решений на базе российского ПО, а также давали мастер-классы и практические семинары.

Второе направление проекта – развитие программы стажировок и профессионального наставничества. В 2025 г. компания вела экспериментальную программу оплачиваемой стажировки для студентов, готовых совмещать обучение в вузе с глубоким погружением в ИТ-проекты. В течение нескольких месяцев стажеры выполняли реальные задания под руководством опытных экспертов «1С Про Консалтинг», а также получили возможность пройти сертификацию «1С: Профессионал» у вендора за счет компании. Первый профессиональный сертификат, подтверждающий знания программного продукта, стал подтверждением знаний и навыков молодых специалистов, необходимых для успешного старта карьеры.

На следующем этапе, продолжительностью до шести месяцев, стажеры подключались к действующим ИТ-проектам: после проверки кураторов их работы направлялись заказчикам, что позволяло участникам приносить измеримую пользу бизнесу. Лучшие участники готовились к сертификации «1С:Специалист-консультант», сдавали экзамены в едином учебном центре вендора и получали возможность войти в проектные команды на масштабных проектах «1С Про Консалтинг» еще до окончания обучения в вузе. Помимо профессиональной поддержки, с первых дней стажировки студенты также знакомились с корпоративной культурой и ценностями.

Итогом работы со студентами в 2025 г. стало участие «1С Про Консалтинг» во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи – масштабного проекта Министерства труда и социальной защиты России, направленного на выявление и тиражирование наиболее эффективных подходов к трудоустройству молодежи. По результатам оценки жюри конкурса компания вошла в топ рейтинга в номинации «Молодые таланты или молодые лидеры в ключевых приоритетных отраслях».

«Несмотря на поддержку государства, вузам необходима помощь ИТ-индустрии и привлечение практиков из компаний к преподаванию. Это помогает формировать кадровый потенциал отрасли и вовлекать талантливых студентов в развитие технологий импортозамещения. В свою очередь, ИТ-компаниям крайне важно развивать собственные программы стажировок. Именно такой подход позволяет бизнесу заблаговременно обеспечивать потребность в кадровом резерве на ключевые позиции», – сказал Владимир Бибанов, генеральный директор «1С Про Консалтинг».

«В 2026 мы продолжим развивать проект и планируем запустить в рамках Академии новую программу по разработке на платформе «1С». Уникальной особенностью программы станет возможность отработать полученные знания на учебном портале, созданном нашими специалистами специально для начинающих программистов «1С». Таким образом студенты смогут изучить теорию и практику, а также отработать навыки самостоятельно в удобное время и столько, сколько нужно, без необходимости устанавливать и настраивать локально среду для разработки», – сказала Татьяна Турбина, директор по персоналу и куратор «Академии 1С Про Консалтинг».