Южноуральцы стали в полтора раза чаще выбирать онлайн-формат для деловых встреч

МТС с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую онлайн-активность жителей Челябинской области по итогам 2025 г. Южноуральцы отдавали предпочтение онлайн-формату взаимодействия по рабочим вопросам и суммарно провели на 65% больше бизнес-встреч, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

При этом пользователи из Челябинской области стали активнее применять инструменты на базе искусственного интеллекта. Больше всего у южноуральцев вырос интерес к саммаризации (краткому пересказу хотя встречи в текстовом формате) – в 2025 г. этой функцией жители региона пользовались в шесть раз чаще, чем годом ранее. На втором месте по росту востребованности опций расположилось шумоподавление, которое челябинцы запускали в пять раз чаще, чем на встречах в 2024 г. Также в число ИИ-возможностей платформы «МТС Линк», активно набирающих популярность в регионе, вошло размытие фона – в 2025 г. его активировали в три раза чаще.

«Платформа «МТС Линк» для онлайн-коммуникации продолжает набирать популярность у челябинского бизнеса. Такое решение объединяет большие команды, расположенные в разных офисах, в том числе в разных уголках страны, и ускоряет работу частных и государственных компаний, сокращает время принятия решений. Мы видим, что внедрение инструментов на базе искусственного интеллекта делает взаимодействие большого количества участников более комфортным и повышает эффективность деловых встреч», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

