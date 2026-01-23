CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Норбит» внедрил CRM для «ЭнергосбыТ Плюс»

«Норбит» помог крупнейшей российской энергосбытовой компании «ЭнергосбыТ Плюс» перейти на современную CRM-систему на базе отечественной low-code платформы BPMSoft. Проект позволил автоматизировать 3,5 тыс. рабочих мест и создать единое информационное пространство для сотрудников офисов продаж и обслуживания клиентов, а также специалистов контактного центра. Новая CRM поддерживает омниканальное взаимодействие и повышает качество обслуживания потребителей, автоматизируя работу с обращениями и существенно снижая риски ошибок. Об этом CNews сообщили представители «Норбит».

На старте команда «Норбит» провела тщательное предпроектное обследование и выявила функциональные требования к будущей CRM. Критически важно было сохранить устойчивость и непрерывность рабочего цикла энергосбытового гиганта, а также сократить риски, связанные с использованием исторической системы иностранного вендора. В качестве решения выбрали российскую low-code платформу BPMSoft, которая, гибко адаптируясь под отраслевую специфику, способна поддержать работу высоконагруженного ИТ-ландшафта и активное масштабирование бизнеса.

Специалисты интегратора сформировали стратегию и дорожную карту миграции, полностью сохранив функционал и весь объем накопленных данных за три года – порядка 4 ТБ. Решение развернули за 6 месяцев – теперь для всех служб «ЭнергосбыТ Плюс» создан сервис по принципу единого окна, который ускоряет работу сотрудников и позволяет им максимально быстро реагировать на обращения. На заключительном этапе эксперты «Норбит» провели регрессионное и интеграционное тестирование, а также разработали инструкции и обучающие вебинары для будущих пользователей. Это помогло быстро освоить новую платформу и эффективно использовать все ее преимущества и дополнительные возможности.

Командой «Норбит» настроена интеграция CRM с биллингом, телефонией, почтой, внутренней базой знаний, чатами, личным кабинетом, мобильными приложениями и сайтом. Всего в рамках проекта синхронизировали более 50 интеграционных потоков. Теперь в системе накапливается актуальная информация по более чем семи миллионам клиентов с полной историей взаимодействия. Входящие обращения классифицируются и маршрутизируются автоматически, а их обработка осуществляется по общему стандарту. Это сокращает трудозатраты специалистов и время от запроса до решения проблемы.

Курбонали Азизов, директор по ИТ «ЭнергосбыТ Плюс»: «Благодаря успешному внедрению CRM-решения силами «Норбит» в компании создана единая площадка для работы с клиентскими обращениями. Теперь у нас есть готовые сценарии для обработки запросов пользователей и их классификации. Все это позволило нам автоматизировать полный цикл работы с клиентами, значительно повысить качество предоставляемого сервиса и снизить операционные расходы и риски».

Владислав Игнатенко, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Несмотря на то, что проект действительно очень сложный, с большим организационным объемом, широкой территориальной распределенностью, крайне сжатыми сроками технологического окна – нам все удалось. Уверен, эта реализация знаковая и ценная не только для заказчика, но и для отрасли. Кейс отлично демонстрирует все возможности и преимущества BPMSoft и делает подобные масштабные миграции вполне реализуемой задачей».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Почти половина кибератак на российский бизнес в 2025 году была успешной

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Китайские спутники научились нападать на спутники Starlink и лишать их ресурса в орбитальных битвах

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Сбербанк прибрал к рукам почти половину гигантского российского производителя микроэлектроники

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще