CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках Искусственный интеллект
|

«МТС Банк» запустил собственного ИИ-помощника

«МТС Банк» запускает Corporate AI Copilot – первого внутреннего ИИ-помощника. Решение автоматизирует процессы банка, позволяет сотрудникам значительно быстрее создавать и обрабатывать информацию в различных задачах. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Corporate AI Copilot развернут совместно с партнером MWS AI на базе новой платформы MWS AI Agents Platform и больших языковых моделей. Платформа работает в контуре «МТС Банка», что позволяет сотрудникам безопасно работать с клиентскими и банковскими данными.

Система включает технологию RAG (Retrieval-Augmented Generation), c помощью которой можно настроить и интегрировать поиск по текстовому описанию во внутренних базах знаний, корпоративных порталах, архивах и электронной почте и других информационных системах. ИИ-помощник развернут локально на инфраструктуре банка, что исключает риск утечки информации.

Сотрудникам доступно несколько моделей для разных потребностей – анализа и создания документов, работы с базами знаний и других целей.

Платформа тестируется фокус-группой. Среди уже подтвержденных кейсов – повышение эффективности при анализе клиентских обращений, создание договоров, формирование планов проектов, функционально-технических требований, подготовка презентаций, анализ отчетов и выявление отклонений по различным данным.

«Собственный ИИ-помощник для сотрудников – это значимый шаг к ИИ-трансформации «МТС Банк»а, где передовые технологии кратно повышают эффективность выполнения повседневных задач. Следующий этап – поиск и масштабирование кейсов с наибольшим эффектом, а также реализация агентов на базе платформы», – отметил директор продуктово-инвестиционного офиса, лидер AI-Native трансформации в «МТС Банке» Борис Ашрафьян.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Почти половина кибератак на российский бизнес в 2025 году была успешной

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Китайские спутники научились нападать на спутники Starlink и лишать их ресурса в орбитальных битвах

Андрей Нестеров, Пулково: Чем дольше тянешь с уходом от SAP, тем дороже внедрение

Сбербанк прибрал к рукам почти половину гигантского российского производителя микроэлектроники

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще