CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» улучшил качество связи на дорогах Вологодской области

«МегаФон» увеличил зону покрытия и улучшил качество связи для абонентов, проживающих в населенных пунктах рядом с автотрассами по направлениям ЧереповецБелозерск — Липин Бор и на подъезде к Череповцу. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В декабре 2025 г. «МегаФон» провел работы на сети и расширил зоны покрытия LTE в Вологодской области. Изменения коснулись таких населенных пунктов, как село Антушево в Белозерском районе и поселка Тоншалово в Череповецком районе. Теперь более 4000 человек смогут пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости, а также использовать улучшенное качество звонков VoLTE. Эта технология позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться интернетом.

В Тоншалово проживает около 4000 человек, которые регулярно пользуются соцсетями, активно общаются в мессенджерах, смотрят фильмы и слушают музыку, удаленно работают и решают другие задачи в режиме онлайн. В среднем обладатели зеленых сим‑карт каждый месяц генерируют здесь порядка 2 ТБ трафика. Такая высокая нагрузка на сеть служит сигналом для расширения инфраструктуры.

Жителей из села Антушево, расположенного на берегу Лозского озера, инженеры «МегаФона» обеспечили голосовой связью и быстрым мобильным интернетом, задействовав сети второго и четвертого поколения. Они наиболее эффективны в сельской местности: имеют большой радиус покрытия, распространяются на большие расстояния и обладают лучшей способностью преодолевать препятствия — водную гладь или лесные участки.

Технические специалисты компании построили новые телеком-объекты в нескольких диапазонах сети LTE. Высокочастотный диапазон нового оборудования помогает обеспечивать абонентов стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. А низкочастотный диапазон позволяет охватить большую территорию 4G‑покрытием.

«Строительство новых объектов связи рядом трассами позволило автолюбителям и пассажирам пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Спрос на высокие скорости интернета на дорогах Вологодской области подтверждает и увеличившийся объем интернет-трафика на этих дорогах. Только за прошлый год пользователи скачали на 12% больше данных, чем в прошлом году», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Почти половина кибератак на российский бизнес в 2025 году была успешной

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки

Китайские спутники научились нападать на спутники Starlink и лишать их ресурса в орбитальных битвах

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Сбербанк прибрал к рукам почти половину гигантского российского производителя микроэлектроники

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще