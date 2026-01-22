CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Yandex B2B Tech поможет банкам и ритейлерам обрабатывать миллионы транзакций быстрее и надежнее

Yandex B2B Tech запустила сервис для быстрого горизонтального масштабирования самой популярной опенсорсной базы данных в мире PostgreSQL. Теперь крупные компании смогут более гибко масштабировать базы данных по мере роста бизнеса и нагрузок на ИТ-системы. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Для банков и ecommerce-компаний будет проще обрабатывать миллионы банковских операций или заказов в интернет-магазинах в реальном времени и создавать отказоустойчивые цифровые продукты. Sharded PostgreSQL доступен на облачной платформе Yandex Cloud по запросу.

По умолчанию в PostgreSQL функций горизонтального масштабирования (добавление новых серверов в систему и распределение нагрузки между ними) нет. При этом именно оно позволяет справиться с огромными объемами данных, когда вертикальное масштабирование (увеличение мощности одного сервера) не работает. C Sharded PostgreSQL банки и компании из сферы электронной коммерции смогут быстрее масштабировать бизнес и запускать новые ИТ-продукты в три-четыре раза быстрее. Инженеры не будут тратить ресурсы и время на ручную настройку и поддержку масштабирования PostgreSQL. Надежность технологии шардированного PostgreSQL проверена на проектах «Яндекса» и протестирована внешними организациями. Им пользуются «Яндекс ID», «Яндекс Пэй» и «Едадил».

По данным Stack Overflow 2025, PostgreSQL — самая популярная система управления базами данных. Ее используют половина рынка (55,6%) профессиональных разработчиков баз данных в компаниях разного масштаба. Yandex Managed Service for PostgreSQL пользуется свыше 5 тыс. компаний. Количество клиентов выросло на 15% в 2025 г.

«Наша команда активно развивает технологии PostgreSQL. Каждый год в релиз базы данных попадает множество доработок от сотрудников компании. Так, Андрей Бородин, руководитель разработки СУБД с открытым исходным кодом, вошел в топ-50 главных контрибьюторов PostgreSQL. На базе опенсорсных разработок команды как раз был запущен Managed Service for Shared PostgreSQL, который поможет бизнесу быстрее и эффективнее создавать цифровые продукты», – сказал Иван Пузыревский, технический директор платформы Yandex Cloud.

Платформа данных Yandex Cloud (входит в Yandex B2B Tech) объединяет 18 сервисов для работы с OLTP- и OLAP-нагрузками. Недавно компания также запустила управляемые сервисы на базе решений с открытым исходным кодом — Yandex Managed Service for Spark и сервис управления распределенным аналитическим массивно‑параллельным движком обработки больших данных Trino.

