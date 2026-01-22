CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«ВейвАксесс» присоединилась к Кодексу этики в сфере ИИ

«ВейвАксесс» стала подписантом Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта. Этот шаг подчеркивает ответственный подход ИТ-компании к созданию интеллектуальных систем, ориентированных на безопасность и практическую пользу для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «ВейвАксесс».

Кодекс, созданный для формирования в России этических стандартов разработки и применения ИИ, уже объединил более 900 организаций. Документ был разработан при участии экспертного сообщества на площадке Альянса в сфере ИИ. Его подписание подтверждает приверженность «ВейвАксесс» ответственным практикам работы с ИИ и открывает для компании возможность профессионального диалога с другими лидерами рынка.

«ВейвАксесс» более 10 лет помогает клиентам не только внедрять ИИ, но и выстраивать системные изменения, которые приносят измеримый финансовый результат. Экспертиза компании охватывает все — от стратегии и подготовки инфраструктуры до разработки и интеграции готовых решений. Этот подход подтвержден успешными бизнес-кейсами внедрений в различных отраслях, для разных департаментов и задач (от систем поддержки принятия решений до ко-пилотов и корпоративных ассистентов). ИИ-решения «ВейвАксесс» помогают бизнесу переходить от единичных экспериментов к последовательной трансформации и снижать риски при масштабировании инноваций.

«Кодекс этики в сфере ИИ отражает нашу позицию в отношении разработки безопасных, прозрачных и ориентированных на человека интеллектуальных систем. Его подписание — естественный шаг для компании с нашим опытом в ИИ. Мы видим свою роль в продвижении ответственных стандартов использования технологий. Экспертиза “ВейвАксесс”, подтвержденная десятками успешных внедрений и собственным продуктом ValueAI, помогает бизнесу создавать основу для долгосрочного развития. Мы открыты к диалогу и совместной работе с другими участниками рынка для развития этичной и эффективной ИИ-экосистемы», — сказал Александр Азаров, генеральный директор «ВейвАксесс».

