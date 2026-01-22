«РТД-Карго» вдвое сократила время обработки заявок с помощью CRM на базе BPMSoft

Логистическая компания «РТД-Карго» совместно с ИТ-интегратором NDBC завершила проект внедрения CRM-системы на базе российской low-code платформы BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft). За два месяца была выстроена единая цифровая среда для коммерческого и операционного блоков, которая позволила сократить в два раза время обработки клиентских запросов и формирования заказов. Также удалось исключить ошибки ручного ввода и ускорить подготовку управленческой отчетности с нескольких часов до 10-15 минут. Об этом CNews сообщил представители BPMSoft.

«РТД-Карго» специализируется на комплексной логистике для технологически сложных и ценных грузов, включая проектную логистику, оптимизацию маршрутов, экспедирование, аутсорсинг ВЭД и таможенное представительство. Рост объема запросов и расширение географии поставок привели к тому, что существующая модель работы перестала обеспечивать необходимую скорость реакции и прозрачность процессов. Компания столкнулась с необходимостью консолидировать деятельность коммерческого и операционного подразделений в едином цифровом контуре, где каждая заявка, договор и задача отслеживаются на всех этапах.

В качестве технологической основы проекта командой NDBC была предложена платформа BPMSoft – российское решение для взаимодействия с клиентами и управления сквозными бизнес-процессами, сочетающее функциональность CRM и BPM с возможностями low-code настройки. Такая архитектура позволила адаптировать систему под специфику логистического бизнеса «РТД-Карго» без разработки с нуля, а также заложить основу для дальнейшего развития силами заказчика.

На старте команда NDBC совместно со специалистами «РТД-Карго» проанализировала процессы коммерческого и операционного блоков, описала целевую модель данных и определила ключевые показатели эффективности. На базе этих требований была настроена CRM-система, которая охватывает весь цикл работы с клиентом: от регистрации входящего запроса и подготовки коммерческого предложения до формирования заказа, назначения ответственного логиста и контроля исполнения договорных обязательств. При создании заказа данные о грузе, услугах и согласованных условиях автоматически переносятся из запроса, а задачи для логистического отдела формируются автоматически, что снижает объем ручной работы и исключает риск ошибок.

Отдельный акцент в проекте был сделан на аналитику. Руководство «РТД-Карго» получило набор инструментов для оперативного контроля воронки запросов и заказов, оценки загрузки подразделений и отслеживания исполнения договорных обязательств. Встроенные инструменты позволили сократить время подготовки управленческих отчетов с нескольких часов до 10-15 минут, что особенно важно в условиях высокой динамики рынка логистики и необходимости быстро принимать решения по ставкам, приоритетам и ресурсам.

По итогам внедрения CRM-системы на базе BPMSoft «РТД-Карго» уже на этапе опытно-промышленной эксплуатации зафиксировала сокращение среднего времени обработки запросов и формирования заказов на 50%, полное исключение ошибок, связанных с ручной обработкой данных, повышение прозрачности работы с клиентами за счет единого реестра данных и сквозной фильтрации, а также существенное ускорение подготовки управленческой отчетности. Дополнительным эффектом стало формирование компетенций внутри компании: администраторы, прошедшие обучение, теперь самостоятельно настраивают процессы, отчеты и формы, используя возможности low-code, что снижает зависимость от внешних ресурсов и ускоряет развитие системы.

Егор Панев, директор по развитию «РТД-Карго»: «Последние годы мы видели устойчивый рост количества входящих запросов на проекты повышенной сложности, которые требуют тщательной и глубокой проработки. Для нас критично, чтобы от первого обращения клиента до передачи заказа в работу логистическому подразделению не было «ручных разрывов» и потерь информации. Нам необходимо своевременно видеть всю цепь взаимодействий при ведении проектов «от двери до двери». Новая CRM-система на базе BPMSoft стала для нас центральной точкой управления операционными взаимоотношениями с клиентами: мы видим полную историю взаимодействий, статусы запросов и заказов, нагрузку на команды и можем гораздо точнее планировать рабочие ресурсы. Важно, что настройки системы позволяют нам самим быстро реагировать на изменения бизнес-процессов без долгих циклов доработок. То есть мы можем подстраивать систему под наш бизнес, а не наш бизнес под систему».

Алексей Коровин, технический директор NDBC: «В логистике каждая неточность в данных превращается в конкретные финансовые и репутационные риски. Наша задача заключалась в том, чтобы сделать работу с запросами и заказами для «РТД-Карго» максимально прозрачной и управляемой, при этом сохранив гибкость для дальнейшего развития. Платформа BPMSoft хорошо подходит под такие задачи: за счет low-code инструментов мы смогли быстро собрать нужную логику, а затем обучить команду заказчика самостоятельно поддерживать и развивать решение. Фактически вместе с «РТД-Карго» мы сформировали цифровой «каркас» для дальнейшего роста и масштабирования бизнеса».

Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft: «Проект с «РТД-Карго» показал, что платформа BPMSoft позволяет не только автоматизировать CRM-сценарии, но и связывать их с операционной деятельностью. Для нас важно, что в рамках кейса была реализована модель совместного развития: партнер-интегратор и заказчик получили инструменты для дальнейшего расширения функциональности без необходимости сложных доработок».