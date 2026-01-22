Новые скорости интернета пришли в места отдыха ульяновцев

Гости турбаз Ульяновска теперь могут делиться впечатлениями в соцсетях со скоростью до 100 Мбит/с. Для этого инженеры «МегаФона» запустили дополнительное телеком-оборудование на берегу водоемов областной столицы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базы отдыха «Березовая роща», «Раздолье» и «Золотая рыбка» известны своими пляжными зонами. Инженеры «МегаФона» применили здесь средний диапазон частот, чтобы обеспечить оптимальную емкость сети для большого числа гостей. Действующие скорости позволяют без задержек и зависаний общаться по видеосвязи, пользоваться онлайн-кинотеатрами и за секунды скачивать приложения.

«Мы провели работы уже сейчас, так как многие ульяновцы приезжают на базы отдыха и в зимние месяцы. Только в первые недели после запуска дополнительного оборудования в локации прокачали объем почти 2900 фильмов в разрешении для смартфона. Строительство базовых станций в востребованных местах отдыха позволяет нашим абонентам наслаждаться свежим воздухом и оставаться на связи», — отметил директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

Новое оборудование оператора «светит» и на участок Сельдинского шоссе, ведущего к пригороду Ульяновска. Средняя скорость загрузки на автодороге сейчас составляет 40 Мбит/c, а максимальная достигает 100 Мбит/c.