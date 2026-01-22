МТС обеспечила связью столицу «вятского барокко»

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в старинном селе Совье и еще в 15 малых населенных пунктах Кировской области. Благодаря модернизации телеком-оборудования скорость мобильного интернета еще для 4500 кировчан выросла в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические работы МТС были проведены в одном из старейших сел региона Совье, ведущим свою официальную историю с 1615 г. В XVIII веке здесь была возведена каменная Спасская церковь в уникальном стиле «вятское барокко». Сеть LTE МТС появилась также в селе Аджим, которое в этом году отпразднует 412 лет со дня основания. В старину здесь проводились крупнейшие в округе многодневные ярмарки, одна из которых – Тихоновская – существует по сей день.

Обновленное телеком-оборудование МТС также появилось в селах Мосуны, Никулята, Зониха, Карпушино, Краснополье, Чус, Молотниково, Лекма, Шалегово, Обухово, Лопьял, Корляки, Николаево и Ложкари. Благодаря этому кировчане теперь могут комфортно совершать видеозвонки, работать в онлайн-режиме, использовать образовательные платформы и цифровые сервисы даже в часы наибольшей нагрузки на сеть.

«Мы системно продолжаем работу по цифровизации региона. Запуск сети в малонаселенной сельской местности - это важный вклад в создание бесшовной цифровой среды, где у каждого жителя, независимо от места проживания, есть равные возможности для общения, удаленной работы и доступа к образовательным ресурсам», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Работы проведены в рамках подписанного в 2025 г. соглашения о реализации инвестиционного проекта по развитию связи и доступа к интернету в деревнях и селах на территории Кировской области совместно с министерством информационных технологий и связи Кировской области.