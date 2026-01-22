«Лоцман:PLM» сертифицирована ФСТЭК России для работы с информацией ограниченного доступа

Система управления жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM Certified» успешно прошла сертификацию ФСТЭК России, получив сертификат соответствия №4849 на 4 уровень доверия в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России №76 от 2 июля 2020 г. Об этом CNews сообщил представитель компании «Аскон».

«Лоцман:PLM Certified» представляет собой защищенное комплексное решение PLM-решение для машиностроения. Функциональные возможности решения охватывают сквозное проектирование, контроль версий и безопасное хранение конфиденциальных данных. Продукт оснащён встроенными функциями безопасности, реализованными в соответствии с требованиями документа «Методический документ. Меры защиты информации в государственных информационных системах (утв. ФСТЭК России 11.02.2014)». Сертифицированные функции безопасности (меры защиты) позволяют сократить расходы на приобретение дополнительных средств защиты информации.

«Лоцман:PLM 23.2 Certified» при выполнении указаний по эксплуатации может использоваться: в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории; в государственных информационных системах 1 класса защищенности; в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности; в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных; в информационных системах общего пользования II класса. для обработки информации ограниченного доступа, включая служебную тайну органов исполнительной власти в области обороны (не содержащую сведения, составляющие государственную тайну), в автоматизированных системах до класса защищенности 1Г включительно.

В разработке программного обеспечения «Лоцман:PLM Certified» реализуются требования национального стандарта ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования». В рамках РБПО применяются различные инструменты, которые позволяют обнаруживать уязвимости и ошибки в коде на ранних этапах разработки. Стандарт направлен на достижение целей, связанных с предотвращением появления, выявлением и устранением недостатков и недекларированных возможностей в ПО, и содержит общие требования, предъявляемые к разработчикам и производителям ПО при реализации процессов разработки безопасного программного обеспечения.

Продукт совместим с сертифицированными версиями российских операционных систем («Ред ОС», Astra Linux Special Edition, «Альт 8 СП»), средствами защиты информации от несанкционированного доступа (Secret Net, Dallas Lock) и системами управления базами данных (Postgres Pro, Postgres Pro Enterprise и PostgreSQL, входящей в состав Astra Linux Special Edition). Все перечисленные компоненты имеют сертификаты соответствия ФСТЭК России, что подтверждает их работоспособность в условиях импортонезависимой инфраструктуры.

Для организаций, которые являются субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ) и имеют значимые объекты КИИ, использование сертифицированного программного обеспечения — ключевое требование регуляторов. «Лоцман:PLM Certified» обеспечивает не только требуемую функциональность управления жизненным циклом изделий, но и полное соответствие строгим требованиям в области информационной безопасности, снижая риски и издержки при внедрении и аттестации системы.