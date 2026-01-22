Гигабитный интернет от МТС пришел к 3500 семьям Тюмени

МТС запустила сеть высокоскоростного домашнего интернета в пяти новых жилых комплексах Тюмени. Более 3500 семей в разных частях города получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к домашним сервисам МТС впервые получили жители новых ЖК «Уездные кварталы», «Меридиан Запад», «Отличие», «Юнион» и «Ботаника», где активно развивается цифровая инфраструктура. Подключение к высокоскоростному интернету позволит тюменцам выходить в онлайн на скорости в 10 раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с.

Жители новостроек смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, загружать объемные файлы, смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком разрешении, играть в «тяжелые» онлайн-игры, удаленно учиться и работать по домашней сети Wi-Fi. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие решения.

«В Тюмени мы фиксируем кратный рост спроса на качественный и надежный домашний интернет. Горожанам важно закрывать свои цифровые потребности во всех сферах жизни – от вызова такси и онлайн-шопинга до получения онлайн-образования и организации бизнеса. Особенно важно обеспечить доступ ко всем привычным цифровым сервисам новоселам на этапе заселения, поэтому мы стремимся строить нашу телеком-инфраструктуру на этапе подготовки домов к сдаче. На сегодняшний день гигабит доступен тюменцам в 100 % новых ЖК нашего присутствия. Только за 2025 год он пришел к 20 тысячам семьям, и дальше эта цифра будет только расти, — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Ранее компания обеспечила доступом к домашнему интернету более 90 новых жилых комплексов – «Скандия Комарово парк», «Life Residence», «Счастье», «Ситион», «О два», «Да. Квартал «Централь», «Uno», «Квартал на Московском», «Сердце Сибири» и др.