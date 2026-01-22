«Газпром ID» увеличил долю бесшовных авторизаций до 30%

Сервис «Газпром ID» показал рост ключевых показателей использования, подтвердив эффективность выбранного направления развития. Одним из основных результатов 2025 г. стало увеличение доли бесшовных авторизаций — показатель достиг 30% от общего числа входов в цифровые сервисы. Об этом CNews сообщили представители компании «Оператор Газпром ИД».

Бесшовная авторизация позволяет пользователям входить в сервисы без повторного ввода логина и пароля, сокращая время доступа к целевым функциям и снижая количество шагов при входе. Рост данного показателя свидетельствует о повышении удобства пользовательского взаимодействия и стабильной работе технологической платформы.

Дополнительно зафиксирован рост повторного использования сервиса: более 18% пользователей «Газпром ID» авторизуются как минимум в двух различных сервисах с помощью единого идентификатора. Показатель отражает увеличение вовлеченности пользователей и расширение сценариев применения сервиса.

«Достигнутые результаты — 30% бесшовных авторизаций и 18% пользователей с мультисервисным использованием — подтверждают масштабируемость «Газпром ID» и его роль как эффективного инструмента авторизации в цифровых сервисах», – отметил директор продукта «Газпром ID» в компании ООО «Оператор Газпром ИД» Александр Махонин.