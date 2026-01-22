CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

CorpSoft24 создала сервис для обезличивания документов при работе с нейросетями

Компания CorpSoft24 и ее лаборатория инноваций CorpLab разработали прототип сервиса для автоматической анонимизации данных. Решение позволит сотрудникам компаний использовать внешние ИИ-сервисы, такие как ChatGPT, без риска утечки персональных данных и коммерческой тайны. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Главная задача нового сервиса — автоматическое удаление из рабочих документов реальных названий компаний, ФИО, адресов, а также вложенных объектов (скриншотов, логотипов и схем). Это решает ключевую проблему корпоративной безопасности и позволяет использовать мощные аналитические возможности нейросетей, не передавая им чувствительную информацию.

Минимально жизнеспособный продукт (MVP) сервиса был разработан за месяц. На текущем этапе сервис реализован как десктопное приложение, которое каждый сотрудник устанавливает на свой компьютер. Прототип уже передан в работу аналитикам и руководителям проектов CorpSoft24 для сбора обратной связи. Тестирование продлится до двух месяцев.

«Мы видим, что внешние ИИ-сервисы зачастую развиваются быстрее локальных решений. И сегодня YandexGPT, GigaChat, ChatGPT, Claude, Qwen предоставляют больше возможностей для работы с документами по сравнению с локальными LLM. Ограничивать сотрудников в их использовании — значит проигрывать в продуктивности. Однако, безопасность данных для нас в приоритете. Наш сервис — это своего рода защитный экран, который позволяет аналитикам использовать лучшие инструменты рынка, полностью исключив риск утечки коммерческой тайны. Сейчас мы проверяем гипотезу на MVP, но конечная цель — дать команде легальный и безопасный способ ускорить рутинные процессы в разы», — сказал Иван Болгар, директор по развитию CorpSoft24.

В ближайшем будущем CorpSoft24 планирует развернуть сервис на собственных серверах для централизованного доступа. После завершения внутреннего пилота и доработки функционала под конкретные требования пользователей, продукт будет представлен внешним клиентам. По оценке разработчиков, сервис будет наиболее востребован в компаниях, где внедрены строгие регламенты работы с данными, но есть запрос на ускорение аналитических функций. Выгода от внедрения будет измеряться прежде всего в сокращении временных затрат на обработку документов и подготовку отчетности.

В 2024 г. CorpSoft24 создала лабораторию инноваций CorpLab, которая аккумулирует опыт крупных игроков ИТ-рынка в разработке ПО, создает и тестирует решения, которые максимально отвечают актуальным потребностям российского бизнеса и самой CorpSoft24.

