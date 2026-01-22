Больше всего денег островитяне тратят на корейские смартфоны

Цифровая экосистема МТС проанализировала тренды на рынке смартфонов Сахалинской области по итогам 2025 года. В топ-5 вошли сразу три китайских марки — Xiaomi, Infinix и Realme, но больше всего денег сахалинцы потратили на Samsung. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам 2025 г. китайский бренд Xiaomi сохранил лидерство по количеству проданных смартфонов –практически каждый четвертый купленный гаджет в Сахалинской области этой марки. Второе место у корейского бренда Samsung (20,4%), а «бронза» у Infinix (10,8%). Также в пятерку самых популярных брендов впервые вошел Realme (10,3%), что свидетельствует о росте конкуренции среди недорогих гаджетов. При этом смартфоны бренда Samsung лидируют на Сахалине в денежном выражении (на них пришлось треть всех продаж), в то время как на традиционного лидера Apple – всего 29%.

Самым популярным смартфоном в Сахалинской области в 2025 г. стал Xiaomi Redmi A5 3. Далее следуют Infinix Smart 10 3 и Huawei Nova Y72S 8.

Одним из трендов года эксперты отметили рост доли смартфонов среднего ценового сегмента. Диапазон 20–40 тыс. руб. показал самую высокую динамику среди всех категорий. Вместе с тем, доля бюджетных девайсов остается самой высокой на рынке и составляет более трети всех продаж.