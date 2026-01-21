CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В «Акроне» внедрена система цифрового входного контроля товарно-материальных ценностей

Группа «Акрон» завершила масштабирование проекта «Цифровой входной контроль» на своей ключевой производственной площадке в Великом Новгороде.

Решение автоматизирует процессы приемки, проверки и учета поступающего сырья, оборудования и материалов и является частью единой корпоративной системы управления предприятием «ERP ИСА».

Система обеспечивает сквозной цифровой процесс входного контроля: от формирования заявки на закупки, заключения договора до проведения проверок, оформления электронных актов и принятия решений по качеству поставок.

В рамках проекта реализованы: автоматическое формирование заказов на входной контроль при поступлении ТМЦ; использование утвержденных программ контроля по корпоративному классификатору ТМЦ; электронные карты и журналы входного контроля; формирование электронных актов результатов входного контроля и их подписание в системе электронного документооборота; ограничение использования товаров с отрицательными результатами входного контроля; полная прослеживаемость каждой партии поставленного товара.

Решение позволяет оперативно выявлять несоответствия, исключать риски использования некачественных материалов, предотвращать внеплановые остановки оборудования и повышать надежность производственных процессов.

Проект разработан и реализован специалистами Acron Digital (ООО «АйТиОфис») и является частью программы цифровизации производственных и инженерных процессов группы «Акрон».

Михаил Яскевич, главный инженер «Акрон», сказал: «Цифровой входной контроль – это важный элемент системы управления надежностью производства. Мы получили прозрачный и управляемый процесс контроля качества поставок, встроенный в корпоративную ERP-систему и обеспечивающий высокие стандарты промышленной безопасности и качества продукции».

Денис Гузанов, генеральный директор Acron Digital, отметил: «Проект «Цифровой входной контроль» является частью единого цифрового контура управления производством группы «Акрон». Решение внедрено в ПАО «Акрон» в рамках развития корпоративной «ERP ИСА». Это еще один шаг к построению единой цифровой платформы управления производственными активами группы».

