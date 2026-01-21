Новые технологии чаще внедряют в офисах, а не в цехах и на стройках

Россияне оценивают внедрение новых технологий в работе на «троечку», но видят прогресс за два последних года. Однако автоматизация идет в офисы, а не в цеха: оценки степени использования новых технологий выше всего среди творческих работников и ниже всего среди рабочих. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В опросе SuperJob приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Средний уровень использования новых технологий в работе россияне оценивают на 3,04 балла из 5. Процессов с использованием и без использования новых технологий примерно поровну в работе у 39% опрошенных. Каждый четвертый (26%) отмечает недостаточный уровень внедрения современного ПО. 3 из 10 россиян (29%) активно используют в работе новые технологии. При этом каждый второй отмечает прогресс в этой сфере за последние два года. 72% в целом положительно относятся к этому процессу, каждый пятый — спокойно.

Закономерно, что самые низкие оценки уровня использования новых технологий оставили сотрудники предприятий со штатной численностью до 15 человек: средний балл — 2,69, а 14% их сотрудников заявили, что новые технологии не используются вовсе. На крупных предприятиях (более 1000 человек) ситуация противоположная: средний балл самый высокий (3,17). Интересно, что за последние два года наиболее заметный прогресс ощутили сотрудники как самых маленьких (54%), так и самых крупных компаний (53%).

Новые технологии активно внедряют в офисах, а не там, где они действительно жизненно необходимы в условиях дефицита персонала, т.е. в производственных цехах и на стройках. Лидерами по интеграции технологий стали творческие профессии, связанные с дизайном и контентом, со средней оценкой 3,45. Средний балл среди офисных сотрудников равен 3,17. При этом для 72% творческих специалистов и 58% офисных работников уровень использования нового ПО за два года вырос. Кардинально иная ситуация у квалифицированных рабочих: их средняя оценка самая низкая (2,66), каждый седьмой (14%) не видит новых технологий в работе вовсе, а каждый второй (49%) не заметил изменений за два года. Инженерно-технические работники в целом оценивают уровень использования новых технологий чуть выше, чем рабочие (на 2,98 балла), но среди инженеров больше всего тех, кто не замечает прогресса (51%).

Отношение к новым технологиям в целом позитивное у большинства опрошенных, а наибольший энтузиазм демонстрируют ИТР и офисные сотрудники (75% и 74% положительных отзывов). Среди творческих профессий, несмотря на высокую степень внедрения новых технологий, положительно настроены 57%, а 29% относятся к процессу спокойно-нейтрально.

Опрос офисных сотрудников показал, что наиболее автоматизированными процессами сегодня являются документооборот (47% респондентов назвали его максимально автоматизированным), анализ данных и взаимодействие с клиентами или персоналом (по 35%), сбор и первичная обработка данных (30%).

При этом непосредственно технологии на основе ИИ используют постоянно 10% «белых воротничков», иногда — еще 32%.

45% из тех, кто использует ИИ в работе, утверждают, что внедрили его по собственной инициативе. Коллег и руководство назвали инициаторами по 16% респондентов.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 529

Время проведения: 22 ноября — 25 декабря 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 3000 респондентов.