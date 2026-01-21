Каждый второй зуммер консультируется с ИИ перед покупкой одежды

Искусственный интеллект становится главным советчиком по моде для молодого поколения. Согласно исследованию Boston Consulting Group и Women's Wear Daily, 40% потребителей поколений Z и альфа используют ИИ для модных решений. Они обращаются к нему еженедельно — для поиска трендов, сравнения цен и подбора образов. Для исследования опросили более 9000 американских потребителей и проанализировали 50 тыс. постов в социальных сетях. Об этом CNews сообщили представители МХПИ.

«Студенты сегодня воспринимают ИИ как персонального стилиста, доступного круглосуточно, — сказал модельер, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института (МХПИ), кандидат технических наук, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников Денис Еремкин. — Они спрашивают у него, как сочетать вещи, что сейчас актуально, где купить дешевле. Это принципиально меняет всю индустрию — бренды теперь должны думать не только о том, как их увидят люди, но и как их "увидят" алгоритмы».

Старшие поколения используют ИИ чаще в целом — 58% миллениалов и старше применяют его еженедельно против 51% зумеров и альфа. Но когда речь заходит о моде, молодежь вырывается вперед: 41% против 34% у тех, кому за 29.

Эксперты связывают это с тем, что для молодых людей мода стала точкой входа в мир искусственного интеллекта. Они начинают использовать технологию именно через стилистические запросы, а потом уже применяют ее для других задач.

Самые популярные сценарии использования ИИ в моде — поиск актуальных трендов, помощь в покупках и сравнение товаров по разным параметрам. Многие бренды уже встраивают виртуальные примерочные и стилистические инструменты в свои приложения и сайты. Некоторые маркетплейсы соединили функцию виртуальной примерки с возможностью покупки в одном окне.

«Мы наблюдаем рождение нового типа потребителя, который общается с модой через цифровые инструменты, — сказал Денис Еремкин. — Наши студенты-дизайнеры на занятиях уже учатся думать не только о том, как создать красивую вещь, но и о том, как описать ее для алгоритмов поиска. Потому что если ИИ не найдет твой продукт или не порекомендует его, потенциальный покупатель просто не узнает о его существовании».

Это создает новые требования к брендам. Раньше было достаточно хорошо выглядеть в поисковой выдаче Яндекса или других поисковиков. Теперь нужно оптимизировать контент так, чтобы его находили ИИ-ассистенты вроде YandexGPT или зарубежные аналоги. Эксперты называют это оптимизацией под поисковые системы нового поколения — когда важны не ключевые слова, а способность ответить на естественные вопросы пользователей.

Исследование показывает, что молодые потребители с высокими тратами на одежду используют ИИ ежедневно в два раза чаще остальных. То есть самые ценные покупатели уже перешли на новый способ взаимодействия с модой.

«Через пять-семь лет мы, скорее всего, увидим совершенно другую картину модного рынка, — сказал Денис Еремкин. — ИИ будет не просто помогать выбирать одежду, но и создавать персонализированные коллекции под конкретного человека, учитывая его стиль, бюджет, образ жизни. Уже сейчас некоторые бренды экспериментируют с генеративным дизайном, когда алгоритм предлагает варианты вещей на основе предпочтений покупателя».

При этом молодое поколение остается прагматичным. Главные факторы при выборе магазина — цена и качество. Почти половина зумеров и альфа хотят производить впечатление на окружающих, но переплачивать не готовы. Именно поэтому они и обращаются к ИИ — он помогает найти лучшее предложение быстрее, чем это можно сделать вручную.

75% представителей поколения альфа покупают одежду специально для создания контента в социальных сетях. Одежда для них — инструмент самовыражения в цифровом пространстве. Они могут спросить у ИИ, какая вещь лучше будет смотреться на фото или какой образ соберет больше лайков.

«Мы готовим студентов к работе в индустрии, где искусственный интеллект станет таким же обычным инструментом, как сейчас графические редакторы, — сказал Денис Еремкин. — Понимание того, как работают алгоритмы, как с ними взаимодействовать и как создавать продукты, которые они смогут правильно интерпретировать и рекомендовать, — это уже не просто полезный навык, а необходимое условие для успеха в современной моде».