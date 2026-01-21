«Элар» выстроил систему работы с архивной документацией для ЦИК России

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации завершила масштабный проект по систематизации, каталогизации и ведению архивной документации своего подведомственного учреждения — Федерального центра информатизации при ЦИК России, отвечающего за информационные и технологические процессы избирательной системы страны. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Исполнителем проекта выступила корпорация «Элар» — российский разработчик и интегратор решений в сфере хранения документов, цифровизации и управления государственными и корпоративными фондами.

Единые правила вместо ручного управления

В рамках проекта была профессионально организована и модернизирована существующая система хранения и учета. Документы на бумажных и электронных носителях приведены в структурированный и управляемый вид: выстроены процессы приема, регистрации, классификации и каталогизации, обеспечивающие прозрачность состава и логики размещения.

В результате документальные массивы объединены в единую систему с точным пониманием того, какие материалы находятся на хранении, где они размещены и в каком статусе используются. Это позволило повысить управляемость и снизить риски утраты и дублирования информации.

Цифровые копии как рабочий инструмент

Ключевым элементом проекта стало внедрение централизованного учета единиц хранения в специализированной системе. Такой подход обеспечил контроль движения документов, возможность оперативного поиска и формирования выборок по установленным запросам без нарушения действующих регламентов.

Для части материалов, включая договорную и контрактную документацию, сформирована и ведется база электронных и графических копий. Цифровые образы используются как практический инструмент быстрого и контролируемого доступа к информации при обязательном сохранении оригиналов в нормативных условиях.

Год системной работы с документами федерального уровня

Проект реализовывался поэтапно в течение всего 2025 г. и охватил полный цикл работ — от приема и учета документов до их регламентированного хранения и обеспечения установленного порядка доступа к информации. Это обеспечило непрерывность процессов и контроль качества результатов на каждом шаге. Итогом стало формирование устойчивой и профессионально выстроенной системы архивного управления, обеспечивающей сохранность документального массива и надёжную основу для функционирования информационных процессов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.