«Атол» добавил цифровую верификацию возраста через Max на кассы самообслуживания

«Атол» реализовал функции подтверждения возраста покупателей с использованием цифрового ID в мессенджере Max в программном обеспечении для касс самообслуживания Frontol Selfie Pro. Новая возможность уже доступна в версии 1.3.3. об этом CNews сообщили представители «Атол».

Технология позволяет автоматически верифицировать возраст при продаже товаров категории «18+» на кассах самообслуживания без участия персонала магазина. Решение полностью соответствует требованиям российского законодательства и обеспечивает высокий уровень защиты персональных данных.

Пользователи мессенджера Max с привязанным профилем «Госуслуг» и созданным цифровым ID могут приобретать алкогольную продукцию, табачные изделия, энергетические напитки и другие товары с возрастными ограничениями, не предъявляя физические документы.

Процесс верификации максимально упрощен: покупатель сканирует товар на КСО, выбирает опцию «Подтвердить возраст через Max» и подносит QR-код цифрового ID из приложения к сканеру. Вся операция занимает несколько секунд.

Технология базируется на одноразовых кодах TOTP с временем действия 30 секунд, что обеспечивает защиту данных. При недоступности сервиса Max система Frontol Selfie Pro автоматически переключается на стандартные способы подтверждения возраста.

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол»: «Цифровая верификация возраста через Max во Frontol Selfie Pro позволяет ритейлерам автоматизировать контроль при продаже товаров с возрастными ограничениями, снизить нагрузку на персонал и улучшить клиентский опыт без компромиссов по безопасности. Развитие касс самообслуживания требует строгого соответствия регуляторным требованиям, и наше решение полностью отвечает этим вызовам».

С осени 2025 г. технологию цифровой идентификации покупателей начали внедрять многие российские торговые сети в крупных городах: «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и другие ритейлеры. До появления цифровой верификации продажа товаров 18+ через кассы самообслуживания была затруднена или невозможна без участия консультанта, что приводило к потере части продаж и рискам при ручном контроле возраста.