CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

Анатолий Гарбузов: 590 технологичных решений для московской промышленности: как «Банк технологий» помогает бизнесу в оптимизации процессов

В 2025 г. реестр высокотехнологичных решений для индустриального сектора столицы пополнился 66 разработками российских компаний. Сегодня в каталоге представлено продукты для разных отраслей промышленности — так, они помогают предприятиям оптимизировать производственные процессы, ускорить вывод на рынок новинок и улучшить условия труда сотрудников. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«За пять лет работы “Банк технологий” стал единым окном для поиска проверенных и эффективных отечественных решений для промышленности Москвы. В реестре собрано около 590 разработок: от цифровых продуктов на базе ИИ до программно-аппаратных комплексов и высокотехнологичного робототехнического оборудования. Они помогут промышленникам сократить производственные издержки, снизить трудоемкость процессов, повысить качество и нарастить объемы производства», — сказал Анатолий Гарбузов.

Например, в каталоге появилось оборудование резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» — компания «Технорэд». Пользователям «Банка» доступна роботизированная сварочная система, которая обеспечивает высокую производительность, точность и гибкость для эффективного серийного производства. Один комплекс может заменить сразу трех специалистов, что помогает промышленникам решить проблему нехватки кадров. Продукция поставляется не только в разные города России, но и за рубеж.

Среди новинок — разработка столичного НТЦ «Проэкзо» — производителя промышленных экзоскелетов ProEXO, которые более чем в полтора раза (до 60%) снижают нагрузку на опорно-двигательный аппарат работников. Решения минимизируют риск травматизма и возникновение профессиональных заболеваний у сотрудников, а также почти в два раза повышают общую производительность труда на предприятии.

Также в реестре появились продукты ИT-компании «Цифровой альянс — Промышленные Решения». Среди них «Эталон.PLM» — система управления жизненным циклом продукции: от разработки концепции до утилизации, а также система оптимизации производственных процессов «Фобос». Программное обеспечение помогает в планировании, синхронизации, координации, анализе и оптимизации выпуска.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Sony продала китайцам контрольную долю в своем производстве телевизоров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще