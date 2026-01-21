Анатолий Гарбузов: 590 технологичных решений для московской промышленности: как «Банк технологий» помогает бизнесу в оптимизации процессов

В 2025 г. реестр высокотехнологичных решений для индустриального сектора столицы пополнился 66 разработками российских компаний. Сегодня в каталоге представлено продукты для разных отраслей промышленности — так, они помогают предприятиям оптимизировать производственные процессы, ускорить вывод на рынок новинок и улучшить условия труда сотрудников. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«За пять лет работы “Банк технологий” стал единым окном для поиска проверенных и эффективных отечественных решений для промышленности Москвы. В реестре собрано около 590 разработок: от цифровых продуктов на базе ИИ до программно-аппаратных комплексов и высокотехнологичного робототехнического оборудования. Они помогут промышленникам сократить производственные издержки, снизить трудоемкость процессов, повысить качество и нарастить объемы производства», — сказал Анатолий Гарбузов.

Например, в каталоге появилось оборудование резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» — компания «Технорэд». Пользователям «Банка» доступна роботизированная сварочная система, которая обеспечивает высокую производительность, точность и гибкость для эффективного серийного производства. Один комплекс может заменить сразу трех специалистов, что помогает промышленникам решить проблему нехватки кадров. Продукция поставляется не только в разные города России, но и за рубеж.

Среди новинок — разработка столичного НТЦ «Проэкзо» — производителя промышленных экзоскелетов ProEXO, которые более чем в полтора раза (до 60%) снижают нагрузку на опорно-двигательный аппарат работников. Решения минимизируют риск травматизма и возникновение профессиональных заболеваний у сотрудников, а также почти в два раза повышают общую производительность труда на предприятии.

Также в реестре появились продукты ИT-компании «Цифровой альянс — Промышленные Решения». Среди них «Эталон.PLM» — система управления жизненным циклом продукции: от разработки концепции до утилизации, а также система оптимизации производственных процессов «Фобос». Программное обеспечение помогает в планировании, синхронизации, координации, анализе и оптимизации выпуска.